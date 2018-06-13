Путин примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018 и посмотрит стартовый матч
Президент России Владимир Путин завтра примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе "Лужники". Также глава государства посмотрит стартовый матч между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Церемонию посетят и другие лидеры, в частности президент Абхазии, президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президент Беларуси, президент Боливии, президент Казахстана, президент Киргизии, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, глава Совета министров Ливана, президент Молдавии, президент Панамы, избранный президент Парагвая, президент Руанды, наследный принц Саудовской Аравии, президент Таджикистана, президент Узбекистана и президент Южной Осетии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые принимает мировое первенство по футболу. Матчи будут сыграны в 11 городах на 12 стадионах.
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