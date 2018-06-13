За последний год средняя фактическая продолжительность рабочего дня в нашей стране, по данным Росстата, увеличилась на 5 минут. В масштабах пятилетки - более чем на 15 минут. Почему россиянам приходится все больше работать, помогает ли это им самим и экономике, "РГ" спросила экспертов.

Выражение "жить на работе" перестает быть в России просто фигурой речи. Сейчас средняя фактическая продолжительность рабочего дня у нас составляет 7 часов 48 минут. Это чуть меньше официально установленных законодательством 8 часов, но интересен сам тренд: начиная с 2013 года показатель устойчиво растет.

Во многих компаниях и организациях сегодня сознательно культивируется мода на трудоголизм, отмечают эксперты. Там считается зазорным, если ты встаешь и уходишь в 18.00, когда другие сотрудники остаются до 19.00 и дольше. Людей, которые по собственной воле проводят на службе больше времени, чем полагается, начальство очень любит ставить в пример. Как правило, рано или поздно такие сотрудники неизбежно сталкиваются с синдромом выгорания. Но пока "лошадка" везет, мало кому приходит в голову ее останавливать.

В качестве одной из причин растущей востребованности трудоголизма специалисты называют сложную экономическую ситуацию. На пике кризиса многие работодатели, особенно в коммерческих структурах, сократили штаты. Оставшиеся сотрудники были бы рады работать в привычном графике, но на их плечах лежит функционал сразу двух, а то и трех работников. Волей-неволей приходится проводить на службе больше времени, чтобы все успеть, говорит Владимир Телятников, руководитель Antal Staffing Solutions.

По его словам, ненормированный рабочий день в России встречается очень часто. В каких-то компаниях это учитывают и дают сотрудникам дополнительные дни отпуска и прочие бонусы, а где-то это считается нормой и делом само собой разумеющимся. Конечно, большинство людей против переработок, если они не компенсируются, но в условиях дефицита рабочих мест с хорошей зарплатой приходится принимать правила игры.

При всем развитиитехнологий в Россиидо сих пор очень многоработы делается вручную

Средний россиянин отдает труду 1759 часов в год. В рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) наша страна по этому показателю занимает пятое место после Греции, Южной Кореи, Коста-Рики и Мексики, граждане которой проводят на работе больше всех - 2255 часов в год. В наиболее экономически развитых странах мира цифры заметно меньше. Например, жители Германии трудятся в среднем 1363 часа в год. Что называется, почувствуйте разницу.

"У нас, как это ни печально признавать, недостаточно эффективная организация труда, которую приходится компенсировать переработками", - говорит Александр Сафонов, доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений.

Второй момент - это низкая автоматизация рабочих мест. При всем развитии технологий в России до сих пор очень много работы делается вручную, что также отражается на количестве часов, которые граждане вынуждены проводить на работе.

В таких обстоятельствах трудоголизм ничего не дает экономике. "Большее количество рабочего времени просто перераспределяется на то же самое количество произведенных товаров и услуг: выработка не увеличивается", - поясняет Сафонов. Проблема стоит очень остро. Сейчас ее будут пытаться решать - повышение инновационности экономики и рост производительности труда значатся в списке основных задач, перечисленных в майских указах президента, добавляет он.

Граждане, работая все больше и больше, пока тоже ничего не выигрывают. Труд в России, увы, недорог. Отсутствие дешевых денег, которые можно было бы привлекать на развитие производства, закупку нового оборудования, у нас традиционно компенсируют снижением стоимости труда. И даже за переработку по сложившейся практике большинство работодателей не платят, констатирует Александр Сафонов.

Другое дело - подработки. Дополнительный заработок "на стороне", по данным исследования Antal, имеет каждый пятый россиянин.

В перспективе таких людей будет становиться все больше, уверены авторы исследования. Причем как в России, так и в других странах. И не только из-за возможности получить дополнительные деньги. Рынок труда трансформируется. Взаимоотношения работников и работодателей тоже меняются. С каждым годом все больше людей рассматривают варианты проектной и удаленной работы, фриланса, а компании охотнее идут на такой вид сотрудничества. С развитием технологий у каждого человека будет еще больше возможностей делать дополнительные проекты удаленно, находить новую работу в любой точке мира или открывать свой бизнес, например, интернет-магазин, не увольняясь с основной работы. То есть трудиться люди даже с появлением роботов меньше не станут. Но работа будет менее рутинной, более разнообразной и, возможно, станет приносить больше удовлетворения. Как морального, так и физического.

Опрос

Работодатели начинают понимать, что персонал "на удаленке" это не только удобно, но и выгодно - почти 60 процентов руководителей готовы нанять квалифицированного сотрудника на работу в дистанционном формате.

При этом половина опрошенных сервисом для управления бизнесом "Битрикс24" считает, что если сотрудник решил уволиться, то его не удержать никакими методами. При приеме на работу 45 процентов руководителей больше внимания обращают на скорость мышления кандидата. Для 44 процентов самый важный критерий - опыт работы.

Подготовил Тарас Фомченков