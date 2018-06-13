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Раскрыт главный секрет следующего iPhone

13.06.2018,  
15:54
Фото: depositphotos.com

Смартфон iPhone, который увидит свет в 2019 году, может получить новый разъем для зарядки аккумулятора и передачи данных (а также, возможно, подключения наушников). На смену привычному Lightning придет USB-C, пишет Digitimes.

По данным источников издания, новый разъем получат также будущие модели планшетов Apple iPad.

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Напомним, что аналогичное решение было принято при разработке MacBook 2016 года, где также появились разъемы USB-C. Использование одинаковых портов сделает процесс зарядки более удобным для пользователей, подчеркивают специалисты.

В современных моделях iPhone и iPad используется разъем Lightning, к которому также подключаются комплектные наушники (начиная с iPhone 7). По всей видимости, компании придется разработать новую модель наушников со штекером USB-C.