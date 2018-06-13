Раскрыт главный секрет следующего iPhone

Смартфон iPhone, который увидит свет в 2019 году, может получить новый разъем для зарядки аккумулятора и передачи данных (а также, возможно, подключения наушников). На смену привычному Lightning придет USB-C, пишет Digitimes.

По данным источников издания, новый разъем получат также будущие модели планшетов Apple iPad.

Напомним, что аналогичное решение было принято при разработке MacBook 2016 года, где также появились разъемы USB-C. Использование одинаковых портов сделает процесс зарядки более удобным для пользователей, подчеркивают специалисты.

В современных моделях iPhone и iPad используется разъем Lightning, к которому также подключаются комплектные наушники (начиная с iPhone 7). По всей видимости, компании придется разработать новую модель наушников со штекером USB-C.