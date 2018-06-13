Более 600 медиков будут работать на чемпионате мира по футболу в Москве, который стартует сегодня. Об этом журналистам на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018 сообщила главный врач соревнований на объектах спорта в период подготовки и проведения турнира Ирэна Погонченкова.

Понятно, что на мировое первенство приедут в основном молодые и здоровые люди. Но ситуации бывают разные, объясняют медики. У кого-то могут обостриться хронические болячки, а кто-то может почувствовать себя плохо. Поэтому, говорит Погонченкова, врачи, медсестры и фельдшеры готовились к празднику футбола несколько месяцев: учили английский язык и отрабатывали навыки спасения в экстренных ситуациях.

Одни готовы оказать помощь в столичных больницах, другие - на местах. Медики будут круглосуточно дежурить в самых "горячих" точках столицы: на стадионах "Спартак" и "Лужники", фестивале болельщиков у главного здания МГУ, Международном вещательном центре, штаб-квартире FIFA, на базах команд и тренировочных площадках. В готовности и 60 карет "неотложки", а в пиковые дни - около ста.

- Бригада "скорой помощи" в России во многом отличается от тех, что работают за рубежом. У нас она состоит из трех человек: врача и двух представителей среднего медицинского персонала, - пояснил главный врач станции Скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов. - На чемпионате в Москве все бригады будут работать под руководством врача "неотложки" или врача-реаниматолога.

По словам Николая Плавунова, дополнительно закуплено 27 новых машин. Все оснащены современным оборудованием: системой мониторинга сердечного ритма и всех жизненно важных показателей, аппаратом для наркоза и искусственной вентиляции легких.

В комплект также входит новый аппарат "Автопульс", который медики показали журналистам на пресс-конференции. Он помогает правильно сделать непрямой массаж сердца и по сути заново "завести" его.

После чемпионата мира новые автомобили "скорой", подчеркнул Плавунов, выйдут на улицы города и будут обслуживать жителей и гостей столицы.

На круглосуточное дежурство, пояснили в столичном департаменте здравоохранения, перешли и санитарные вертолеты Московского авиационного центра. Они в случае необходимости вылетят на место и быстро доставят пациента в больницу. Болельщики, которые почувствуют себя плохо, могут звонить на номер 103. Найти общий язык с иностранцами диспетчерам "скорой" и врачам на вызове помогут профессиональные переводчики. Они говорят на нескольких языках, в том числе на английском, испанском, французском и китайском.