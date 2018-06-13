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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ищут новые улики

Бывшего замминистра оставили в СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Мосгорсуд оставил под стражей до 16 июля бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова.

Таким образом апелляционная инстанция признала законным решение Басманного суда о заключении под стражу бывшего высокопоставленного чиновника по делу о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве новых корпусов Эрмитажа.

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Защита просила перевести обвиняемого под домашний арест, сославшись на то, что он не собирается скрываться от правосудия. Пирумов, который лично присутствовал на заседании суда, сообщил, что не причастен к инкриминируемым следствием преступлениям.

"Находясь под стражей, я никак не мог участвовать в хищении средств при строительстве. Что касается заключения контракта, это было произведено по результатам электронного аукциона, оказать влияние на его итог ни сотрудники министерства культуры, ни Эрмитажа не могли", - рассказал бывший заместитель министра. В свою очередь следователь сообщил суду о продолжении поиска улик и новых фигурантов дела.

"Только содержание Пирумова под стражей сможет обеспечить выполнение обязанностей следствия по комплексному расследованию дела", - сказал представитель следствия.

Уголовное дело о мошенничестве по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ.

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По данным следствия, Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников организовали заключение госконтракта без намерения его исполнить. При этом, как считает следствие, большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

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