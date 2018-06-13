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13.06.2018 23:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Двенадцать

Претендентов на пост мэра Москвы все больше
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск №7590 (127)
По данным Мосгоризбиркома, число претендентов на должность главы столицы достигло12. Четверо из них представляют партии, а восемь - самовыдвижены. Все они уже представили в городскую избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатами.

В частности, от КПРФ документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы подал экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, от "Справедливой России" - глава муниципального округа "Таганский" Илья Свиридов, от партии "зеленых" летчик-космонавт Сергей Ревин и от регионального отделения партии "Национальный курс" подал главный редактор газеты с таким же названием Денис Ганич.

Фото: РИА Новости
"РГ" предложила выбрать лучшую инициативу мэра Сергея Собянина

Самовыдвиженцев - 8. Среди них глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин. Действующий мэр Сергей Собянин тоже подал документы в Мосгоризбирком для повторного выдвижения на пост главы города в качестве самовыдвиженца. "Буду выдвигаться от партии москвичей", - объяснил он.

Напомню, документы будут принимать до 18.00 3 июля. Впереди еще три недели, а желающих стать во главе столицы уже 12. По мнению политолога Глеба Кузнецова это говорит о том, что избирательная кампания с первых дней оказалась интересной самым различным слоям общества. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть, насколько разные люди хотели бы видеть себя во главе столицы. Впрочем, одно дело, когда человек хочет выдвинуться, и другое быть зарегистрированным в качестве кандидата. Ведь кандидатам предстоит еще пройти муниципальный фильтр. По мнению директора центра политического анализа Павла Данилина, это под силу только представителям "Единой России", учитывая, что большинство муниципальных депутатов представляют именно эту партию, либо другим кандидатам, но опять же при поддержке "единороссов". Правда, политологи говорят, что многие претенденты на пост мэра отдают себе отчет, что до регистрации они не дойдут и их выдвижение лишь самопиар. Рассчитывать же на участие в предвыборной гонке по прогнозам могут скорее всего четыре - пять человек - от КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР - если выдвинут кого-то и "Яблока", если яблочники все же договорятся, кому быть их кандидатом, чего у них пока не получается.

Собянин начал свою кампанию молодо и динамично

Фаворитом же, по мнению большинства, сразу заявил себя Сергей Собянин. У него единственного есть возможность предъявить не только слова и идеи, но и столицу, реально обновленную за семь лет его работы на этом посту. Симпатий москвичей мэру добавляет и то, что он ищет союзников, единомышленников из числа москвичей для того, чтобы сделать Москву еще более комфортным и удобным городом. С этой целью он пригласил возглавить свой общественный штаб Константина Ремчукова, председателя Общественной палаты Москвы, через экспертизу которой сейчас проходит большинство московских проектов от идеи до реализации. А всех неравнодушных москвичей Собянин позвал стать волонтерами его избирательного штаба. "Такая открытость и вовлеченность разных слоев в избирательную кампанию оживляет ее, делает молодой и динамичной", - считает Глеб Кузнецов. "Это своего рода призыв к москвичам, чтобы 9 сентября они все-таки дошли до избирательных участков, - подчеркивает Павел Данилин. - Чтобы те, кто поддерживает мэра во всех его начинаниях, не остались в этот день на своих дачах, полагая, что мэра выберут и без них".

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