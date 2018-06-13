Уже полтора года на Филевской линии метро идет реконструкция, при этом по ветке продолжают курсировать поезда с пассажирами. К неудобствам люди относятся терпеливо - в качестве альтернативы им предлагали сделать ремонт быстрее, но при этом закрыть линию совсем. Помогают смириться с ремонтом и виды обновленных станций, на которых работы уже закончили, пассажиры говорят, что по сравнению с прежними у них не осталось ничего общего. Корреспонденты "РГ" тоже покатались по ветке и увидели линию во всей красе - настоящей и будущей.

Реновация для метро

Филевскую голубую линию называют еще "хрущобой метрополитена". Она, как и печально известные пятиэтажки, строилась в 60-х годах самым дешевым и быстрым открытым способом. Поэтому за 60 лет конструкции порядком обветшали под дождями, ветрами и снегами - кое-где уже торчала из-под осыпавшегося бетона арматура. Реконструкция началась в октябре 2016 года. Сейчас всю дорогу по ветке пассажиров преследуют аудиообъявления: "Выход со станции "Багратионовская" из последних двух вагонов закрыт" или "Станцию "Кутузовская" поезд проследует без остановки". Объявления регулярно меняются по мере продвижения работ.

Береговые станции - это где две платформы и выход из дверей справа - делают в шахматном порядке: закрывают то одну платформу, то другую. Чтобы попасть на такую закрытую с одной стороны станцию, необходимо проехать вперед и затем вернуться на обратном поезде. На "островных" станциях, где поезда останавливаются около одной общей платформы, их закрывают частями. Например, на "Филевском парке" сейчас невозможно выйти из восточного вестибюля и двух последних вагонов, если ехать из центра, или двух первых - если в обратную сторону.

Поскольку работы еще идут на всех станциях, кроме "Студенческой", где ремонт уже закончили, путешествие по ветке порой превращается в не самый легкий квест. Если невнимательно слушать и читать объявления, то можно проскочить мимо своей станции несколько раз, как это получилось со мной. На "Филевском парке", куда мне надо было, не останавливаются поезда "из центра", а на следующей "Пионерской" невозможно выйти из двух последних вагонов, где я как раз ехала. Удалось "развернуться" только на "Кунцевской".

- Мы-то уже привыкли, - поделился с "РГ" пассажир Алексей Мишутин, работающий на "Горбушке" недалеко от "Филевского парка". - А вот те, кто едет в первый раз, путаются часто".

Разобрать и собрать заново

И на береговых, и на островных платформах объем работ примерно одинаковый. Платформы обследуют и иногда сносят под основание, после чего выстраивают заново. Идет глубокая реконструкция фундаментов, стен, колонн, платформ и вестибюлей, инженерных систем. Кроме того, ремонтируют пути - недавно на выходные закрывали движение по всей линии. Первой реконструкцию пережила станция "Студенческая". В ее интерьерах сейчас с трудом можно узнать то, что здесь было еще полтора года назад: на полу гранит вместо страшного асфальта, на краях платформы тактильная плитка, навес с подогревом, на стенах и полу новая навигация, вместо глухих стен - витражи и окна.

На линии обновят и поезда, и станции, и вестибюли. Тут будут самые современные составы "Москва", адаптированные для работы под открытым небом

После завершения работ такими будут все станции, обещают в метро. "Сегодня реконструкция полностью завершена на станции "Студенческая" наземного участка Филевской линии, - говорит замначальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов. - Остальные готовы в среднем более чем на 50 процентов: это "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская" и "Кутузовская". Летом будет полностью завершена реконструкция станции "Фили". Здесь уже выполнена основная часть работ, станция открыта для пассажиров".

Кстати

Под стать новым станциям придут и поезда. Как рассказывал заммэра по транспорту Максим Ликсутов, на Филевской линии будут работать составы "Москва" со специальной компоновкой. Поскольку линия открытая, на поезда нанесут особый состав, предохраняющий покрытие от выгорания на солнце и защищающий от снега и дождя. Кабины и салон утеплят, а пол сделают с подогревом. Двери будут открываться с помощью кнопки, как в "Ласточках" МЦК, чтобы экономить тепло. А в первых и последних вагонах, по просьбам пассажиров, сиденья впервые в московском метро поставят лицом друг к другу по схеме два плюс один - чтобы можно было любоваться видами, открывающимися за окнами.