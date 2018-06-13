О покупке велосипеда или хотя бы абонемента городской системы велопроката задумываются все больше москвичей: двухколесный транспорт привлекает своей доступностью и пользой для здоровья. Но как понять, насколько удобен велосипед именно для вас? Заядлый велосипедист и по совместительству корреспондент "РГ" выбрал для этих целей семь маршрутов, которые идеально подходят для новичков.

1. От Тверской до Крымской

Станция метро "Тверская" - Бульварное кольцо - Патриарший мост - Якиманская и Крымская набережные. 4,5 км, 35 минут.

Маршрут очень простой и живописный - стартовать можно у станции метро "Тверская". На Бульварном кольце с обеих сторон велосипедистов уже несколько лет радует удобная велодорожка с краю проезжей части. По ней и едем вплоть до храма Христа Спасителя. Дальше следуйте по пешеходному Патриаршему мосту и наслаждайтесь видами реки и Кремля, а в конце спускайтесь к Якиманской набережной. Ее благоустроили и сделали пешеходной только в прошлом году. Якиманская плавно переходит в Крымскую набережную, а если продолжить путешествие дальше, то можно доехать через Парк Горького до Воробьевых гор.

2. Вокруг Останкино

Метро "ВДНХ" - улица Академика Королева - парк "Останкино" - главный ботанический сад РАН. 5,5 км, 45 минут.

Пространство возле станции метро "ВДНХ" сейчас активно благоустраивают, как и территорию самой выставки, поэтому отправляться оттуда следует сразу на улицу Академика Королева. На ней широкие тротуары и мало людей, поэтому велопрогулка будет быстрой и приятной - по дороге вы увидите телебашню и телецентр, пруд, Троицкую церковь и усадьбу "Останкино". Возле последней рекомендую заехать в одноименный парк и прямо через него направиться в ботанический сад. Если не пересекать его целенаправленно, а просто кататься по многочисленным пустынным дорожкам, то можно не заметить, как прошло полдня.

3. В гости к Деду Морозу

Метро "Кузьминки" - одноименная усадьба и парк - московская усадьба Деда Мороза. 7,5 км, около часа.

Один из самых отдаленных от центра и протяженных маршрутов, что я лично проезжал. Из минусов - полное отсутствие станций городского велопроката. Так что велосипед придется либо взять свой, либо арендовать в частных прокатных пунктах около Кузьминского парка. Стартовать можно от станции метро "Кузьминки", попутно осмотрев площадь Славы и расположенный напротив Московский губернский театр - достопримечательности, о которых знают только местные. Дальше езжайте к усадьбе Кузьминки, где сохранились яркие постройки старинной архитектуры, и следуйте к Московской усадьбе Деда Мороза. Она работает круглый год, а большие деревянные терема позволяют поверить в сказку не только детям, но и взрослым. Дальше можно продолжить путешествие в Кузьминский парк, который тянется до МКАД.

4. По Серебряному Бору

Таманская улица - озеро Бездонное - парк "Ветеран". 3,5 км, 40 минут.

Еще один парковый маршрут, до которого пока не добралась городская сеть велопроката. Впрочем, эту нишу здесь с успехом занимают частные прокатные конторы - за 300 рублей в час вы можете легко обзавестись вполне приличным байком. И оно того стоит - в Серебряном Бору можно с интересом объехать улицы с дорогими особняками, прокатиться по пустынному берегу Москвы-реки, увидеть Бездонное озеро и проехать по хорошо благоустроенному и тихому парку "Ветеран".

5. Измайловский остров ждет

Метро "Семеновская" - Щербаковская улица - парк "Измайлово" - Измайловский остров. 7 км, более часа.

Стартовать лучше всего от станции метро "Семеновская", поскольку там есть станция велопроката. Малоизвестная улица Щербаковская - своеобразный музей советской архитектуры под открытым небом. Есть тут и парадные сталинские жилые высотки, и утилитарные башни 1960-70-х годов постройки, и примеры промышленной архитектуры разных времен. Улица упирается в Измайловский парк, который будто создан для велопрогулок, - он большой и живописный. Ненадолго можно даже пересесть с велосипеда в кабину самого высокого и старинного колеса обозрения у Круглого пруда. А закончить путешествие лучше всего на Измайловском острове - в музее-заповеднике с уникальной архитектурой, окруженном Серебряно-Виноградным прудом.

6. Путешествие в XVII век

Метро "Каширская" - дворец царя Алексея Михайловича - парк "Коломенское" - парк "Садовники". 5 км, 50 минут.

Удобнее всего стартовать от станции метро "Каширская", но городской велопрокат есть только у соседней "Варшавской", это нужно учитывать. Маршрут очень красивый - во-первых, львиная его доля идет по территории усадьбы "Коломенская", известной своими прогулочными набережными и постройками глубокой старины. В самом начале пути вам встретится роскошный дворец царя Алексея Михайловича - деревянная теремная усадьба сказочной красоты. Воссоздана она уже в наше время, поскольку оригинал не сохранился, но, не зная этого наверняка, догадаться трудно - выглядит дворец аутентично.

Вдоволь накатавшись по "Коломенскому", стоит заехать и в парк "Садовники" - его реконструировали несколько лет назад, и с тех пор он стал уютным и современным.

7. От берега к берегу

Фрунзенская набережная - улица Лужники - Новодевичьи пруды - Саввинская, Ростовская и Смоленская набережные. 10 км, 1,5 часа.

Маршрут длинный, но удобный. На всем пути много станций проката и велодорожек, большая часть проходит по берегу реки. Стартуете на Фрунзенской набережной возле станции метро "Парк Культуры" и едете вдоль реки до самых Лужников. Проехать на территорию самого спорткомплекса сейчас нельзя из-за чемпионата мира, но после его завершения такая возможность вернется. А пока сворачивайте на улицу Лужники - для велосипедистов и пешеходов она открыта. В конце улицы стоит Новодевичий монастырь с одноименным парком и набережной, через которые можно уехать в самый центр города, никуда не сворачивая. Закончить прогулку получится у Дома правительства РФ, а если силы еще останутся, то езжайте дальше по набережным к небоскребам "Москва-Сити".

Кстати

Все предложенные маршруты в той или иной мере оснащены велодорожками, и на их пути мало подземных переходов, которые доставляют немало неудобств велосипедистам. Если решите составить свой план велопрогулки, то учитывайте эти нюансы, иначе придется ехать, распугивая пешеходов на узком тротуаре или постоянно спускаясь под землю для пересечения магистралей.