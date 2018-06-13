СК завел дело по факту гибели ребенка на спортплощадке в Подмосковье

В Раменском районе Подмосковья незакрепленные футбольные ворота на стадионе упали на четырехлетнего мальчика. В результате полученных травм ребенок скончался, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

Трагедия произошла в деревне Никитское сельского поселения Ульянинское. Ворота упали ребенку на голову, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ).

В настоящее время следователи изучают техническую документацию на футбольное поле и все стоящие на нем конструкции.