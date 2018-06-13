Собянин передал ГИББД 30 электромотоциклов

Москва станет первым городом в России и одним из первых в мире, где полицейские станут патрулировать улицы на современном электротранспорте. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения учебныого полигона в Апаринках. Там мэр передал столичному ГИБДД 30 электромотоциклов "ИЖ Пульсар" и четыре электромобиля "Овум".

По словам мэра, полицейские начнут использовать электромотоциклы в ходе чемпионата мира по футболу. "Москва станет первым европейским городом, в котором будет нести службу батальон дорожной полиции, полностью укомплектованный электротранспортом", - отметил мэр.

У первопроходцев Сергей Собянин поинтересовался: "Как техника? Таких мотоциклов у дорожно-патрульных служб еще не было, попробуем какие они в деле". Сотрудники ГИБДД с радостью продемонстрировали мэру новый транспорт.

"Я думаю, что они приживутся. Важно работать на них в зоне проведения соревнований, парков, в центре города. Попробуйте, если приживутся, будем их закупать и дальше", - заключил мэр.

Справка "РГ"



По сравнению с традиционными моделями мотоциклов, электрические обладают рядом заметных преимуществ. Например, это на 100% экологически чистый транспорт - полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу, и его можно использовать в лесопарковых зонах. Также у него низкий уровень шума, что идеально для работы в жилых кварталах и патрулирования на крупных спортивных объектах.



Мотоциклы надежны и просты в управлении, у них отсутствуют коробка передач и сцепление. Помимо этого, они во много раз дешевле обычного бензинового мотоцикла - стоимость 100 километров пути электромотоцикла от 13 до 36 рублей, в то время как бензинового мотоцикла 236 рублей.