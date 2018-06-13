13 июня в редакции "Российской газеты" прошла презентация новой книги Павла Крашенинникова "Античное право". Глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству продолжает серию популярных произведений, посвященных истории развития мировой цивилизации через призму правовых отношений между людьми, классами и государствами.

Читателям уже знакомы книги из этой серии "12 апостолов права", "Времена и право", "Серебряный век права". Судя по многочисленным отзывам, не просто знакомы, но и вызвали живой интерес. Не случайно на презентацию новой книги вместе со студентами-юристами пришли и мэтры юриспруденции, многие из которых занимают ответственные посты во властных структурах. Среди них - председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, начальник Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов, профессор РГГУ Николай Сванидзе и другие известные люди.

В своих выступлениях они давали общую для всех оценку: Павел Крашенинников делает благое дело, раскрывая шаг за шагом историю права. Стране, которая строит правовое государство, очень необходимы популярные произведения, которые повышали бы правовую культуру общества, прививали привычку знать и уважать законы. Не говоря о том, что для студентов, да и для практикующих юристов это удобные и доступные настольные книги.

Произведения Павла Крашенинникова трудно назвать документальными, хотя они основаны на скрупулезно выверенных исторических фактах. Это и не художественная проза, где "седые были" окутаны живой фантазией писателя. Скорее, это синтез исторической науки и современного восприятия минувших веков, о которых автор пишет без прикрас и назидания. Он рассказывает о них просто, доходчиво и с любовью. Книга так и читается - легко и с интересом.

Новое произведение охватывает яркие страницы в летописи человечества - античный период его истории. Древняя Греция, Афины и Спарта, демократия и олигархия, науки и непревзойденные творения искусств, безграничная свобода личности, доведенная до абсурда и приведшая к краху великой цивилизации. На ее прекрасных и трагических обломках встала суровая империя Александра Македонского. Судьбу вольнолюбивых афинян и мужественных спартанцев повторил Вечный город Рим.

Пятьсот лет Римской республики, с ее народным собранием и сенатом, равенством всех перед законом и свободой личности. Но затем - Гай Юлий Цезарь, мерная поступь железных легионов и почти тысячелетняя Римская империя. Став в конце пути первым в истории "обществом потребления", она пала под ударами варваров, как римляне называли чужие народы. В их числе были и наши предки, древние славяне.

Но духовная культура Рима не погибла, она перешла в Восточную Римскую империю, названную Византией, а через века, вместе с православным христианством - в "шестую часть земли с названьем кратким Русь". С наследницей последнего византийского императора Софьей Палеолог, ставшей женой Ивана III и двуглавым орлом, Москва получила право считаться преемницей Византии. Так и появилась крылатая фраза: "Москва - Третий Рим". "А четвертому не бывать!", - добавляли русичи.

Как жили люди в те века, почему происходили расцвет и гибель цивилизаций? Как это ни удивительно, наилучшее объяснение великих перемен дает история права, потому что право - это квинтэссенция человеческого творения. "Право - это искусство добра и справедливости", - приводит автор слова именитого римского юриста Домиция Ульпиана. Что оставили после себя древние? Мифы, легенды, божественные скульптуры, останки великой архитектуры. Мы с восхищением смотрим на них. Но есть и другое наследство, которым мы пользуемся по сей день в практической жизни.

Сами понятия "демократия" или власть народа, "свобода", "справедливость", "юстиция", "общественный договор" или согласие людей жить в едином государстве пришли к нам из законов древнего мира. Павел Крашенинников рассказывает в книге, как развивались эти законы, накапливая талант и опыт поколений. Древнегреческое право не успело расцвести в полной мере, хотя именно в нем сформировались институт гражданства, принципы прямого народовластия, гражданского и уголовного права, суды.

А знаменитый свод законов Римской империи, высеченных на 12 таблицах из латуни и слоновой кости и получивший название "Законов 12 таблиц", лег в правовую канву практически всех последующих государств Западной Европы. Знание основ Римского права по сей день считается признаком образованности человека.

Знание основ Римского права по сей день считается признаком образованности человека

Для россиян, духовных преемников культуры и этики Византии, особенно интересна ее судьба, нравы и обычаи этой многоплеменной империи, способы правового регулирования в "плавильном котле" народов.

Автор посвящает этой теме многие страницы, выделяя законотворческую деятельность императора Юстиниана, чье правление было названо "золотым веком" Византии, а сам он причислен потомками к лику святых. Юстиниан и его помощники проделали гигантскую работу по кодификации всего римского права и законодательных актов Византии. Итогом стал единый свод законов, получивший название Кодекса Юстиниана. Была создана система подготовки юридических кадров, наведен жесткий правовой порядок в империи, право стало полноценным источником власти.

Оно служило тем "скелетом", на котором еще многие века держалась империя вплоть до ее падения и захвата столицы Византии Константинополя турками - османами. "Мы восхищаемся древностью, но живем современностью", - эту фразу Овидия Павел Крашенинников предпослал в качестве эпиграфа эпилогу своей книги. Как бы подчеркнув тем самым, что наше современное право впервые возникло и стало развиваться именно в недрах античной цивилизации.