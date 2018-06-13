Читателям уже знакомы книги из этой серии "12 апостолов права", "Времена и право", "Серебряный век права". Судя по многочисленным отзывам, не просто знакомы, но и вызвали живой интерес. Не случайно на презентацию новой книги вместе со студентами-юристами пришли и мэтры юриспруденции, многие из которых занимают ответственные посты во властных структурах. Среди них - председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, начальник Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов, профессор РГГУ Николай Сванидзе и другие известные люди.
В своих выступлениях они давали общую для всех оценку: Павел Крашенинников делает благое дело, раскрывая шаг за шагом историю права. Стране, которая строит правовое государство, очень необходимы популярные произведения, которые повышали бы правовую культуру общества, прививали привычку знать и уважать законы. Не говоря о том, что для студентов, да и для практикующих юристов это удобные и доступные настольные книги.
Произведения Павла Крашенинникова трудно назвать документальными, хотя они основаны на скрупулезно выверенных исторических фактах. Это и не художественная проза, где "седые были" окутаны живой фантазией писателя. Скорее, это синтез исторической науки и современного восприятия минувших веков, о которых автор пишет без прикрас и назидания. Он рассказывает о них просто, доходчиво и с любовью. Книга так и читается - легко и с интересом.
Новое произведение охватывает яркие страницы в летописи человечества - античный период его истории. Древняя Греция, Афины и Спарта, демократия и олигархия, науки и непревзойденные творения искусств, безграничная свобода личности, доведенная до абсурда и приведшая к краху великой цивилизации. На ее прекрасных и трагических обломках встала суровая империя Александра Македонского. Судьбу вольнолюбивых афинян и мужественных спартанцев повторил Вечный город Рим.
Пятьсот лет Римской республики, с ее народным собранием и сенатом, равенством всех перед законом и свободой личности. Но затем - Гай Юлий Цезарь, мерная поступь железных легионов и почти тысячелетняя Римская империя. Став в конце пути первым в истории "обществом потребления", она пала под ударами варваров, как римляне называли чужие народы. В их числе были и наши предки, древние славяне.
Но духовная культура Рима не погибла, она перешла в Восточную Римскую империю, названную Византией, а через века, вместе с православным христианством - в "шестую часть земли с названьем кратким Русь". С наследницей последнего византийского императора Софьей Палеолог, ставшей женой Ивана III и двуглавым орлом, Москва получила право считаться преемницей Византии. Так и появилась крылатая фраза: "Москва - Третий Рим". "А четвертому не бывать!", - добавляли русичи.
Как жили люди в те века, почему происходили расцвет и гибель цивилизаций? Как это ни удивительно, наилучшее объяснение великих перемен дает история права, потому что право - это квинтэссенция человеческого творения. "Право - это искусство добра и справедливости", - приводит автор слова именитого римского юриста Домиция Ульпиана. Что оставили после себя древние? Мифы, легенды, божественные скульптуры, останки великой архитектуры. Мы с восхищением смотрим на них. Но есть и другое наследство, которым мы пользуемся по сей день в практической жизни.
Сами понятия "демократия" или власть народа, "свобода", "справедливость", "юстиция", "общественный договор" или согласие людей жить в едином государстве пришли к нам из законов древнего мира. Павел Крашенинников рассказывает в книге, как развивались эти законы, накапливая талант и опыт поколений. Древнегреческое право не успело расцвести в полной мере, хотя именно в нем сформировались институт гражданства, принципы прямого народовластия, гражданского и уголовного права, суды.
А знаменитый свод законов Римской империи, высеченных на 12 таблицах из латуни и слоновой кости и получивший название "Законов 12 таблиц", лег в правовую канву практически всех последующих государств Западной Европы. Знание основ Римского права по сей день считается признаком образованности человека.
Для россиян, духовных преемников культуры и этики Византии, особенно интересна ее судьба, нравы и обычаи этой многоплеменной империи, способы правового регулирования в "плавильном котле" народов.
Автор посвящает этой теме многие страницы, выделяя законотворческую деятельность императора Юстиниана, чье правление было названо "золотым веком" Византии, а сам он причислен потомками к лику святых. Юстиниан и его помощники проделали гигантскую работу по кодификации всего римского права и законодательных актов Византии. Итогом стал единый свод законов, получивший название Кодекса Юстиниана. Была создана система подготовки юридических кадров, наведен жесткий правовой порядок в империи, право стало полноценным источником власти.
Оно служило тем "скелетом", на котором еще многие века держалась империя вплоть до ее падения и захвата столицы Византии Константинополя турками - османами. "Мы восхищаемся древностью, но живем современностью", - эту фразу Овидия Павел Крашенинников предпослал в качестве эпиграфа эпилогу своей книги. Как бы подчеркнув тем самым, что наше современное право впервые возникло и стало развиваться именно в недрах античной цивилизации.