Мосгорсуд признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

В своей жалобе адвокаты Гамидова просили суд отменить постановление следственных органов от 4 февраля 2018 года о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

По мнению защиты, аналогичное уголовное дело по этим же фактам уже было возбуждено летом 2015 года. Позже оба уголовных дела были объединены в единое производство. Как считают адвокаты, повторность возбуждения одного и того же дела нарушает конституционные нормы.

Выслушав позицию защиты, Мосгорсуд отклонил жалобу.

"Руководствуясь нормами УПК РФ, суд постановил: жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила судья свое решение.

Врио экс-премьеру Дагестана Гамидову, его бывшим заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. По данным следствия, в результате действий чиновников бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Дагестанских чиновников задержали в начале февраля в Махачкале. В тот же день спецбортом ФСБ их доставили в Москву, где позже суд санкционировал их арест.