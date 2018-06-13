Новости

Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 20:07
Минск: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет 27 июня 20:02
Норвежцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 19:50
Цена нефти выросла на новостях о падении запасов в США 19:46
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну 19:45
Российский Ford Focus получил новый набор комплектаций 19:33
Кот Мостик отправился на чемпионат мира по футболу 19:30
Глава ОБСЕ заявил пранкерам о поддержке арестованного журналиста Вышинского 19:24
Кабмин предложил меры против фиктивных браков россиян с мигрантами 19:10
Премьер Грузии ушел в отставку из-за различия во мнениях с правящей партией 18:40
В мае средний чек россиян подешевел на 9 рублей 18:35
Электроснабжение Крыма полностью восстановлено 18:25
На Ставрополье в загоревшихся после ДТП авто погибли люди 18:24
Россия и Беларусь рассмотрят взаимодействие СГ в АПК и машиностроении 18:23
Грызлов потребовал включить россиян в списки обмена пленными в Донбассе 18:18
В Ростове подозреваемый в насилии тренер помещен под домашний арест 18:10
В Швеции объяснили Киеву, почему не будут запрещать "Северный поток-2" 18:07
Жена Говорухина рассказала о состоянии мужа 18:00
Суд Севастополя закрыл детский лагерь "Ласпи" на 70 суток 17:55
Станция "Проспект Мира" будет закрыта на вход 15 июня из-за Ураза-байрам 17:49
"Матч ТВ" и Sellout Sport System запустили диджитал-платформу HYPEMETER 2018 17:40
В Дагестане суд арестовал экс-директора Избербашского радиозавода 17:35
Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента 17:22
Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой 17:20
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 19:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Объединили правильно

Уголовное дело Гамидова признали законным
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Мосгорсуд признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.

В своей жалобе адвокаты Гамидова просили суд отменить постановление следственных органов от 4 февраля 2018 года о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

СК обвинил Гамидова в совершении еще одного преступления

По мнению защиты, аналогичное уголовное дело по этим же фактам уже было возбуждено летом 2015 года. Позже оба уголовных дела были объединены в единое производство. Как считают адвокаты, повторность возбуждения одного и того же дела нарушает конституционные нормы.

Выслушав позицию защиты, Мосгорсуд отклонил жалобу.

"Руководствуясь нормами УПК РФ, суд постановил: жалобу защиты оставить без удовлетворения", - огласила судья свое решение.

Врио экс-премьеру Дагестана Гамидову, его бывшим заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования республики Шахабасу Шахову инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона. По данным следствия, в результате действий чиновников бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Дагестанских чиновников задержали в начале февраля в Махачкале. В тот же день спецбортом ФСБ их доставили в Москву, где позже суд санкционировал их арест.

Главное сегодня

Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины
В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей