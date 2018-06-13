В Москве на следующей неделе начнется 30-градусная жара

Блокирующий холодный воздух антициклон пришел в центр России. И если сегодня и завтра в столичном регионе еще будет умеренно тепло: плюс 18-20 градусов, то с пятницы начнется потепление.

В субботу же, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, будет уже по-летнему тепло - 24-26 градусов. В воскресенье еще теплее - 22-27 градусов, в понедельник - 24-29 градусов. А, по предварительному прогнозу синоптиков, во вторник воздух прогреется вообще до 31 градуса. При этом и ночи ожидаются теплыми - 12-17 градусов.

"В выходные к нам начнет поступать горячий воздух из Малой Азии, - поясняет Людмила Паршина. - И процесс этот может быть устойчивым". Холодный циклон, который практически полмесяца испытывал на прочность жителей столичного региона, ушел на Урал. Там дневные температуры теперь составляют не более 10-15 градусов, а ночные и вообще только плюс 3-8. К 16 июня, правда, немного потеплеет - до 15-20. Но будет облачно, дождливо и ветрено.