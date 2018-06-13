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13.06.2018 23:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Буфер для автобуса

В Москве начали по-новому размечать выделенные полосы для общественного транспорта
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7590 (127)
Выделенные полосы в Москве теперь будет сложно не заметить. Их начали обозначать широкой буферной полосатой разметкой.

Подчеркнуть значимость выделенок в Москве уже пытались. Несколько лет назад кое-где, например, на Мичуринском проспекте, пробовали ставить даже делиниаторы - пластиковые столбики. Эксперимент, правда, не стали расширять. Коммунальщики жаловались, что им неудобно убирать дорогу, а пластик ломался.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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"Работать" выделенки начали только, когда за выезд на них стали автоматически штрафовать. Но проблема осталась - порой водители понимают, что проехали по полосе для автобусов, только получив штраф, - сейчас он составляет 1500 рублей. Новая разметка, которую начали применять в Москве, призвана решить эту проблему - не заметить такую полосу для общественного транспорта очень сложно. "Выделенная полоса отделяется от основного трафика так называемой "буферной зоной" из дорожной разметки, - рассказали в пресс-службе департамента транспорта. - Это делает ее заметнее для автомобилистов. Количество полос для движения машин при этом не сокращается, но уменьшается их ширина - доказано, что эта мера повышает концентрацию внимания водителей и предотвращает нарушение скоростного режима".

Всего в Москве уже почти 300 км выделенок. По новому стандарту переразметили уже около 50 км, по которым проходят 79 маршрутов общественного транспорта. В частности, это сделано на Каширском шоссе, Нижегородской улице, буквально на днях закончили переразмечать участок на проспекте Мира. Есть и первые результаты: выросла скорость общественного транспорта, сократились задержки, повысился уровень безопасности.

Всего в столице около 300 километров выделенок

"Широкая буферная зона, отделяющая выделенную полосу для общественного транспорта от прочих полос, однозначнее определит для водителей границы выделенной полосы и минимизирует на нее выезд нарушителей, - комментирует новшество эксперт Александр Егоров. - Но нужно понимать, что широкие полосы, за счет которых можно сделать буфер, есть не везде".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Светлана Батова

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