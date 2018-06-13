Накануне старта чемпионата мира по футболу Москва примет еще одно важнейшее событие. В российской столице пройдет 68-й конгресс ФИФА, на котором определится место проведения ЧМ-2026, а также будет пересмотрена система рейтинга лучших команд мира.

Выборы страны - хозяйки турнира, который пройдет через восемь лет, станут главной темой конгресса. Привычная вроде бы процедура на этот раз будет абсолютно новой, ведь ФИФА пересмотрела сам принцип голосования. Если раньше место проведения чемпионата мира определяли только члены исполкома организации, и судьба турнира, таким образом, определялась мнением очень узкого круга руководителей, то теперь число выборщиков расширили на порядок. У каждой национальной футбольной федерации, входящей в ФИФА, - их, напомним, более двухсот - есть право голоса. А чемпионат мира получит заявка, набравшая симпатии более половины "респондентов".

Еще одно важное новшество - формат турнира. Чемпионат-2022 в Катаре станет последним, в котором примет участие 32 команды. Дальше число сборных, допущенных до финальной стадии, возрастет ровно в полтора раза. Вырастет и количество матчей - их будет 80 вместо нынешних 64. А вот групповой этап, наоборот, станет более компактным - команды разобьют на 16 групп по три сборные. Соответственно, плей-офф начнется уже со стадии 1/16 финала, куда попадут по две лучшие команды из каждой группы.

С учетом все увеличивающегося масштаба мероприятия, немногие страны выразили готовность его провести. Заявок на ЧМ-2026 всего две - от Марокко и совместная, с участием сразу трех стран североамериканского континента: США, Канады и Мексики. У них абсолютно разные концепции, сильные и слабые стороны, и пока очень сложно предсказать, какой из них будет отдано предпочтение. Марокканцы предлагают очень компактный чемпионат - 14 стадионов в 12 городах, причем все они расположены в радиусе 550 километров от крупнейшего города страны Касабланки. Минус этой заявки, который вполне можно обернуть в плюс - только пять арен на сегодня построены, и нуждаются лишь в реконструкции. Остальные девять надо возводить с нуля. Это накладывает дополнительные риски, но, как показывает пример чемпионата мира в России, если подготовка идет, как надо, то в конечном итоге ФИФА получает турнир, проходящий на новеньких суперсовременных стадионах.

Объединенная американская заявка, в свою очередь, впечатляет масштабом. Она охватывает, по сути, весь континент. На сегодня в списке кандидатов аж 23 города, из которых потенциально останется 16. Инфраструктура и арены готовы, что, с одной стороны, подкупает. С другой - никуда не деться от факта, что за восемь лет эти и без того не новые сооружения еще больше устареют. Ну а тема перемещения болельщиков и команды на тысячи километров и вовсе может стать ключевой. Все-таки летать по 5-6 часов ради футбольного матча - сомнительное удовольствие даже на чемпионате мира. Впечатлит ли такая перспектива участников конгресса - узнаем совсем скоро.

Другой наболевший вопрос ни голосования, ни каких-то серьезных дискуссий не предполагает. На сегодняшнем заседании делегаты должны лишь утвердить проведенную реформу. Дело в том, что нынешняя система рейтинга сборных, применяемая ФИФА, уже давно вызывает серьезные нарекания. С ее несовершенством, в частности, столкнулась и российская команда. Из-за того, что команда Станислава Черчесова не принимала участия в отборочном турнире к ЧМ-2018 и за два года провела всего три официальных матча, она рухнула в рейтинге на четыре десятка мест, и сейчас занимает рекордно низкую для себя 70-ю строчку. Что, разумеется, не отражает ее реального положения в мировой иерархии.

Теперь система оценки силы команды будет пересмотрена радикально. И в первую очередь будут учитываться именно текущие результаты, а не успехи прошлых лет. Градация важности матчей изменится довольно сильно, а вот среднее число очков, набранных командой за год, уйдет в историю. Новый рейтинг, если система будет принята официально, мы увидим уже после чемпионата мира.