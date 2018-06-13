Штраф в размере 100 тысяч рублей на финансово-кредитную организацию наложила орловская антимонопольная служба. Реклама банка была признана ненадлежащей из-за сокрытия важных сведений.

Под подозрение попала реклама финансовых услуг. Один из местных банков призывал пенсионеров открыть особую карту по специальному тарифному плану. Он так и назывался - "Пенсионный". Старикам предлагали до семи процентов годовых прибыли на остаток средств на счете такой карты. Однако УФАС выяснило, что банк умолчал о ряде важных условий, которые влияли на сумму расходов и доходов вкладчика. Например, в рекламе не было ни слова о размере комиссий за обслуживание карты и счета. Хотя, как выяснилось, она положена в случае, если клиент в течение года не провел ни одной операции по банковскому счету. То есть копить средства на пенсионной карте невыгодно, поскольку комиссия "съедает" часть процентов. В итоге обещанного дохода пенсионер не получит. В рекламе также не был указан порядок начисления процентов на остаток денежных средств на счете карты, а также основных и дополнительных процентов.