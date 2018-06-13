Администрация Орла начала проводить собрания с собственниками жилья в многоквартирных домах (МКД). Чиновники пытаются убедить горожан принять муниципальные подвалы в свою собственность. Если это произойдет, то платить за помещения придется жильцам.

По данным городского управления муниципального имущества и землепользования (УМИЗ), в муниципальной собственности находится 78 подвалов многоквартирных домов. Они включены в состав казны. Примерно половина из них пустует. Другими пользуются арендаторы. Однако ревизия показала, что платят они неаккуратно.

Муниципальные подвалы обходятся бюджету города более чем в пять миллионов рублей ежегодно. Мэрия платит за них управляющим компаниям по тарифам на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. Причем тоже платит нерегулярно, и управляющие компании подают иски. Они отсуживают не только долги, но и неустойку за просрочку платежей.

- Подвалы следует рассматривать как общедомовое имущество и передать в собственность жильцов, - считает глава администрации Орла Александр Муромский. - Для этого надо работать с управляющими компаниями и нарабатывать практику передачи этого имущества.

Чиновники не скрывают, что инициатива продиктована финансовыми трудностями. Она даже включена в антикризисный план. Долг города превысил два миллиарда рублей и достиг критической отметки. В текущий финансовый год мэрия вошла с серьезным кассовым разрывом - не в полном объеме приняты обязательства по коммунальным платежам и содержанию городского хозяйства.

Передача подвалов жильцам позволит властям сэкономить. Однако без согласия горожан сделать это нельзя - чиновники не вправе навязывать им муниципальную собственность. А желающих приватизировать подвалы - нет. Горожане сопротивляются. Чиновники провели уже несколько собраний с собственниками, и те отказались принимать помещения.

- Мы планируем пойти по пути Москвы, - говорит глава УМИЗ Максим Лобов. - Там принят порядок действий по прекращению права собственности города. Создана комиссия, которая рассматривает каждый случай отдельно и выносит решение о передаче.

Потребуется экономическое обоснование. Поэтому сити-менеджер поручил УМИЗ "проанализировать эффективность использования подвальных помещений, так как их содержание затратно для городского бюджета". Решение приведет к росту платы с жильцов. По словам зампредседателя областного общественного центра "ЖКХ Контроль" Рафаила Исламгазина, она и без того нередко завышается. Около 11 процентов жалоб горожан в общественную приемную связано именно с этим.

Трудно сказать, удастся ли орловцам отбиться от настойчивых предложений муниципалитета. По оценке общественников, активные жители и советы многоквартирных домов имеются лишь в 15 процентах МКД. Только они в состоянии провести собрание и самостоятельно решить любой вопрос, включая передачу подвалов. Остальным мнение могут навязать.

Комментарий

Светлана Разворотнева, исполнительный директор "ЖКХ Контроль"

- На самом деле орловская проблема характерна для многих регионов, когда собственники не могут воспользоваться имуществом, за которое они все равно платят.

Чердаки, подвалы, колясочные, которые хотя и находятся на балансе муниципалитетов, но согласно Жилищному кодексу продолжают оставаться общедомовым имуществом. Это означает, что платежка за коммунальные ресурсы и за капремонт учитывает их площадь.

Поэтому не нужно бояться забирать чердаки у муниципальных властей. Наоборот, на этих помещениях можно неплохо заработать. Например, есть любопытный опыт в Ассоциации многоквартирных домов в Санкт-Петербурге. Они открывают для каждого многоквартирного дома субсчета, куда идут деньги от аренды подвала, размещения рекламных конструкций на стене дома или установки провайдером антенны на крыше. Совет дома решает, на что можно потратить эти средства.

На мой взгляд, когда такие вопросы пользования общедомовым имуществом прозрачны, это очень сильно стимулирует жильцов дома. Средства арендаторов не растворяются на счетах управляющих компаний, а поступают в управление собственников.

Подготовила Ольга Бухарова