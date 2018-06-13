В России впервые показали "китайский" балет Анжелена Прельжокажа

Спектакль знаменитого французского хореографа Анжелена Прельжокажа "Фреска. Картина на стене" сыграли на Платоновском фестивале. Показ в Воронеже относительно новой работы одного из корифеев современного танца стал первым в РФ.

"Фреску" поставила компания "Балет Прельжокажа" в Национальном хореографическом центре Экс-ан-Прованса. Мировая премьера прошла осенью 2016-го, в России его до сих пор не видели.

Прельжокаж отличается от многих европейских коллег тем, что делает ставку на постоянную труппу (танцевальные компании чаще набирают артистов под конкретный проект) и особенно ценит классическую балетную выучку. Ориентируется на традиции Дягилевских сезонов, приглашая лучших хореографов и художников. Для "Белоснежки" специально искал танцоров в России - что вылилось в коллаборацию с Большим театром. Из ГАБТа, кстати, перешла к Прельжокажу и одна из солисток "Фрески" - Нурия Нагимова.

Кроме того, Анжелен ставит спектакли сюжетные - если не литературная первооснова, то хотя бы внятный нарратив в них есть. На протяжении 20 лет он обращается к фольклору Европы и Азии.

- В старинной китайской сказке "Картина на стене" два усталых путника забрели на ночлег в монастырь, там им показали прекрасную фреску. Одного из гостей нарисованная жизнь так впечатлила, что он как бы проник внутрь нее, прошел через ряд приключений и влюбился в одну из изображенных девушек, - вкратце передала историю репетиционный помощник хореографа Сесиль Медур.

Работая над спектаклем, танцоры изучили версии этого сюжета, существующие в разных провинциях Китая, добавил артист труппы Мариус Делькур:

- Мы постоянно меняемся ролями, что отражается на том, как выглядят те или иные движения. Но основная символика сохраняется. Анжелен очень требователен к точности исполнения, точности размещения танцоров на сцене.

Сами движения у Прельжокажа довольно абстрактны, содержательное наполнение им придает конкретный артист, отметила Клара Фрешель, которой во "Фреске" досталась главная женская роль.

Спектакль выглядит "темным", но отнюдь не мрачным и очень стильным. Из декораций - одна скамейка. На черный фон проецируют то причудливые облака, то жгуты света, как бы нарисованные тонкой кистью. В костюмах никакого китайского колорита нет - но он чувствуется в пластике героев и контроле над эмоциями. Артисты могут прыгать, как монахи Шаолиня, но сохранять бесстрастное выражение лица. Некоторые сцены похожи на иероглифы.

Прельжокаж придумал для финала красивую метафору о силе иллюзий. Влюбленные играют свадьбу в "потустороннем" мире, невеста получает букет - как вдруг ее избранника со страшным грохотом выталкивают в реальный мир. Герой снова стоит перед фреской и смотрит на девушку, ставшую недоступной. Они разделены навечно, но у нее в волосах остался красный цветок.

Воронежцы приняли постановку на ура. Скоро они увидят еще один балет Прельжокажа - Playlist #1, коллекцию фрагментов из его лучших работ за последние 20 лет.

Кстати

В театре оперы и балета доступна фотовыставка "Разные поезда. 25 лет французского современного танца в России". Полсотни снимков из архива известного мастера Владимира Луповского позволяют получить представление о спектаклях Доминика Буавена и Жан-Клода Галотты, Филиппа Декуфле и Жозефа Наджа, а также других постановщиков, без которых трудно представить историю хореографии в конце ХХ - начале XXI века. Луповской в юности занимался пантомимой, участвовал в проектах Вячеслава Полунина. В начале 1990-х увидел постановки лауреатов Витебского фестиваля современной хореографии, затем - спектакли Пины Бауш. И - влюбился в неклассический балет. "Меня поразило, что здесь используют не искусственные движения, а те, которые идут от живой жизни", - пояснил фотохудожник. Увидеть его снимки могут зрители спектаклей, проходящих в оперном театре, до 16 июня.