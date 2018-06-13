Корабли ТОФ уничтожили огневые точки "противника"

Корабельные группы Тихоокеанского флота провели тактические учения с артиллерийскими стрельбами в рамках сбора-похода Приморской флотилии в Японском море.

По словам начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского, десантные корабли "Николай Вилков", "Адмирал Невельской" и "Пересвет" уничтожили мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника. Для этого, помимо артиллерийской стрельбы, были применены корабельные реактивные системы залпового огня.

Другая группа, состоящая из малых противолодочных кораблей "МПК-107" и "МПК-82", отстрелялась по морскому буксируемому щиту.

Малые ракетные корабли "Иней" и "Разлив" во время учения по противовоздушной обороне применили корабельные универсальные артиллерийские установки, поразив воздушные цели. Кроме того, их экипажи оказали помощь "поврежденному" кораблю, лишившемуся хода.

Справка "РГ"

Сбор-поход Приморской флотилии ТОФ проходит в акваториях Японского и Охотского морей с 7 июня. В общей сложности в нем участвуют до 50 боевых кораблей и судов обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.