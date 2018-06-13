На форуме "Амур" в Хабаровском крае открыли первую федеральную смену

Дальневосточный молодежный образовательный форум "Амур" с этого года по поручению президента России получил статус федерального. Первая всероссийская смена форума стартует уже сегодня. Накануне участники съехались на базу горнолыжного комплекса под Комсомольском-на-Амуре и отметили начало работы и День России.

"Молодые люди развернули многометровый триколор и флаг форума, а также спели гимн страны", - сообщается на страницах "Амура" в соцсетях.

Смена "Человеческий капитал" соберет около 350 молодых парламентариев, членов общественных советов, руководителей молодежных организаций, социальных предпринимателей и молодых урбанистов из всех субъектов России. На официальном сайте форума ее описывают как смену "для тех, кто будущее делает сегодня". До 19 июня участники будут разрабатывать проекты по поддержке молодежных инициатив.

Эта смена стала не только первой федеральной на молодежном форуме, но и второй по счету в 2018 году. 11 июня на "Амуре" завершилась работа региональной смены "Дальний Восток - территория развития".

Общая сумма грантов, которые получили ее участники в конкурсе Росмолодежи на реализацию своих проектов составила восемь миллионов рублей. Сертификаты на 100 тысяч рублей получили 26 авторов проектов. На 200 тысяч - 12 проектов. А максимальные суммы по 300 тысяч рублей достались десяти участникам форума. Наивысший балл получила Валерия Рябуха за работу "Кинезитерапия - лечение движением".

Третья смена этого года "Инженеры будущего" стартует 21 июня. Она, так же как и вторая, соберет участников со всей России. Ребята разработают проекты о развитии территорий, предпринимательстве и науке.

Справка "РГ"



Молодежный образовательный форум "Амур" проходит в Хабаровском крае с 2015 года. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство по развитию Дальнего востока, Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО и правительство Хабаровского края.