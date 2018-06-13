В администрации города Харбина состоялось торжественное открытие Нового района города.

Планирование и строительство Нового района Харбина является значимым решением Центрального комитета партии и Государственного совета для достижения нового раунда активизации Северо-Востока Китая и создания важной платформы для всеобъемлющего сотрудничества с Россией.

Это решение поможет провинциальному партийному комитету и правительству провинции Хэйлунцзян в развитии Харбина, будет содействовать совершенствованию городского пространства и формированию современного облика столицы Северо-Востока КНР.