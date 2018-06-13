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13.06.2018 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Судно Tredecim с российскими моряками застряло в японском порту

Текст: Дина Непомнящая

В японском порту на борту судна Tredecim, зарегистрированного в Танзании, застряли четыре моряка - трое из России и один с Украины. Они обратились в Генконсульство РФ и Российский профсоюз моряков с просьбой помочь им вернуться домой.

- Судно, занимаясь доставкой грузов, получило повреждение в проливе Лаперуза, после чего было доставлено в японский порт для ремонта. После этого значительная часть экипажа поехала домой, а четверых - одного жителя Находки, одного сахалинца, одного моряка из Волгоградской области и одного украинца - оставили на борту, - рассказал РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Фото: РИА Новости
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В своем обращении в профсоюз моряки рассказали, что уже шесть месяцев не получают зарплату (общая сумма задолжности около пяти миллионов рублей), а недавно возникла проблема с поставкой продовольствия. Кроме того, старшему помощнику капитана срочно требуется медицинская помощь.

Кто является компанией-судовладельцем Tredecim, не известно. Как рассказал Николай Суханов, на работу моряки устраивались за границей, договоров у них нет.

Сейчас Российский профсоюз моряков делает все, чтобы экипаж судна как можно быстрее получил помощь. За поддержкой обратились к Международной федерации транспортных рабочих (International Transport Workers' Federation, ITF) в Японии.

К решению проблемы подключилось и Российское консульство в Японии.

- Завтра представитель консульства посетит судно в Вакканае. Они собираются решить вопрос с обеспечением экипажа продуктами и водой. Ситуацию взял под личный контроль координатор федерации Фусао Охори. К решению проблемы готова подключиться береговая охрана Японии, - заявил ТАСС Николай Суханов.

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