Заработала Харбинская зона международной электронной торговли

Вступила в действие первая очередь складов Харбинской комплексной бондовой зоны международной электронной торговли.

Здесь официально начали проводить операции трансграничной электронной торговли.

Целые партии импортной продукции со всего мира будут напрямую поступать в комплексную бондовую зону. В настоящее время при прохождении таможенного контроля таможенные сборы пока не взымаются.

После оформления заказов на электронной площадке и завершения процедуры таможенного оформления товары отправляются непосредственно из комплексной бондовой зоны и доставляются потребителям компаниями логистической экспресс-доставки.