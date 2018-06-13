"Амкар" не будет выступать в РФПЛ

Сегодня у пермского футбольного клуба "Амкар" Российский футбольный союз отозвал лицензию, дающую право на участие в первенстве страны. Сообщение об этом появилось на сайте клуба.

Причиной лишения лицензии стало отсутствие финансовых гарантий на предстоящий сезон 2018-2019.

Скорее всего, место пермского клуба в премьер-лиге займет "Анжи".

По сути, отзыв лицензии означает закрытие команды. Что будет с футболистами и работниками клуба, пока неизвестно. Ясность в этот вопрос будет внесена 18 июня на заседании правления клуба "Амкар".

В Пермском крае еще вчера приняли решение забрать у "Амкара" центр подготовки молодых футболистов. Там сейчас занимается более семисот подростков. Но с весны центр начал испытывать финансовые трудности. Сейчас это учреждение передали в ведение краевых властей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Также в Прикамье принято решение о создании молодежной футбольной команды "Звезда", которая будет выступать во втором дивизионе национального первенства.