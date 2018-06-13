ФК "Уфа" назвал имя нового главного тренера команды

Футбольный клуб "Уфа" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 36-летний Сергей Томаров.

О назначении сообщается на официальном сайте уфимцев. Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан на три года.

Томаров работает в тренерском штабе "Уфы" с 2011 года. Один раз ему довелось самостоятельно руководить командой - он был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера весной 2016 года после отставки Евгения Перевертайло. Тогда под руководством Томарова "Уфа" победила московский "Спартак", благодаря чему сумела сохранить прописку в РФПЛ.

Вскоре после этого вакантный пост занял Виктор Гончаренко, а когда он ушел в ЦСКА, его сменил Сергей Семак. Все это время Томаров сохранял место в тренерском штабе. Однако Семак, несмотря на то, что финишировал с командой на шестом месте в РФПЛ по итогам минувшего сезона и впервые в истории вывел "Уфу" в Лигу Европы, в итоге свой пост покинул. Хотя он лишь весной продлил с клубом контракт на два года, он не смог отказаться от предложения петербургского "Зенита". Руководство "Уфы" решило в этот раз предоставить шанс Томарову, и с ним подписан полноценный контракт.