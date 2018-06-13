Ижевские электрокары будут патрулировать Москву во время ЧМ-2018
Концерн "Калашников" выпустил специальную партию электромотоциклов и электрокаров к чемпионату мира по футболу.
На этом транспорте полиция Москвы будет патрулировать город на протяжении всего мундиаля, сообщает пресс-служба предприятия.
30 электромотоциклов "ИЖ Пульсар" и четыре электромобиля "Овум" уже передали департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы России.
- "ИЖ Пульсар" и "Овум" - это отечественные разработки, отличающиеся простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Техника призвана обеспечить максимально быстрое реагирование и надзор за соблюдением порядка на дорогах Москвы. Данные модели электромотоцикла и электрокара удобны не только для городского патрулирования, но и для работы по бездорожью и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности, - сказал заместитель генерального директора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.
Электромобиль "Овум" может менять количество мест под требования разных городских служб. Он плавно ездит и характеризуется низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Электромотоцикл "ИЖ Пульсар" потребляет 10 кВт в час. Им не только просто управлять из-за отсутствия коробки передач и сцепления, но и использовать его в 12 раз дешевле, чем мотоцикл на бензине. Также при необходимости к нему можно прицепить дополнительное оборудование.
Александр Самедов: Хотим, чтобы болельщики гордились своей командой
Полузащитник Александр Самедов накануне стартового поединка чемпионата мира рассказал, как игроки проведут вечер перед матчем, а также обратился к болельщикам. "Мы хотим, чтобы народ гордился своей командой", - сказал футболист
Главного тренера сборной Испании уволили за день до старта ЧМ
За день до старта чемпионата мира по футболу испанская сборная осталась без главного тренера. Со своего поста уволен Хулен Лопетеги, который со следующего сезона должен возглавить "Реал"
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Россия рада сотрудничать для укрепления созидательного начала спорта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе ФИФА в преддверии старта ЧМ-2018. Также он отметил, что наша страна обеспечит всем гостям максимум комфорта