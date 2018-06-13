Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
13.06.2018 14:10
Рубрика: Экономика

Ижевские электрокары будут патрулировать Москву во время ЧМ-2018

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Пресс-служба Концерна "Калашников" Фото: Пресс-служба Концерна "Калашников"
Фото: Пресс-служба Концерна "Калашников"

Концерн "Калашников" выпустил специальную партию электромотоциклов и электрокаров к чемпионату мира по футболу.

На этом транспорте полиция Москвы будет патрулировать город на протяжении всего мундиаля, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Сорокин: Россия выполнила все обязательства при подготовке к ЧМ-2018

30 электромотоциклов "ИЖ Пульсар" и четыре электромобиля "Овум" уже передали департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы России.

- "ИЖ Пульсар" и "Овум" - это отечественные разработки, отличающиеся простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Техника призвана обеспечить максимально быстрое реагирование и надзор за соблюдением порядка на дорогах Москвы. Данные модели электромотоцикла и электрокара удобны не только для городского патрулирования, но и для работы по бездорожью и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности, - сказал заместитель генерального директора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

Электромобиль "Овум" может менять количество мест под требования разных городских служб. Он плавно ездит и характеризуется низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Электромотоцикл "ИЖ Пульсар" потребляет 10 кВт в час. Им не только просто управлять из-за отсутствия коробки передач и сцепления, но и использовать его в 12 раз дешевле, чем мотоцикл на бензине. Также при необходимости к нему можно прицепить дополнительное оборудование.

Новости чемпионата
Станислав Черчесов: Мы завтра победим, потому что хотим этого 15:30
В Сочи на ЧМ-2018 прилетела сборная Польши 15:28
Путин начал серию встреч с лидерами, приехавшими на ЧМ-2018 14:25
Самедов прокомментировал слова Дзюбы о негативе вокруг сборной России 14:16
Александр Самедов: Хотим, чтобы болельщики гордились своей командой 15:22

Александр Самедов: Хотим, чтобы болельщики гордились своей командой

Полузащитник Александр Самедов накануне стартового поединка чемпионата мира рассказал, как игроки проведут вечер перед матчем, а также обратился к болельщикам. "Мы хотим, чтобы народ гордился своей командой", - сказал футболист

Главного тренера сборной Испании уволили за день до старта ЧМ 13:41

Главного тренера сборной Испании уволили за день до старта ЧМ

За день до старта чемпионата мира по футболу испанская сборная осталась без главного тренера. Со своего поста уволен Хулен Лопетеги, который со следующего сезона должен возглавить "Реал"

Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта 12:03

Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта

Россия рада сотрудничать для укрепления созидательного начала спорта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе ФИФА в преддверии старта ЧМ-2018. Также он отметил, что наша страна обеспечит всем гостям максимум комфорта

Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ 11:42

Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец приняла участие в торжественном отправлении первого поезда с болельщиками чемпионата мира по футболу в Адлер. По ее словам, игры сборных посетят почти 3 миллиона человек