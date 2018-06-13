Пермяка осудили на 16 лет за убийство студентки

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил 22-летнего пермяка к 16 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы за убийство студентки.

Девушка пропала 18 ноября прошлого года. Под подозрение следствия попал молодой человек, с которым она в тот день собиралась встретиться. На допросе он признался в том, что убил девушку, и указал, что спрятал тело в лесном массиве в Орджоникидзевском районе.

Как пояснил заместитель руководителя Пермского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю Федор Лимпинский, по версии следствия, причиной убийства девушки стала ссора и попытка изнасилования.