В Татарстане ребенок погиб в салоне съехавшего в реку автомобиля

Следователи в Татарстане начали проверку по факту гибели пятилетнего мальчика, который утонул в салоне съехавшей в реку автомашины.

Трагедия произошла днем 12 июня у полуострова Щурячий недалеко от Казани. По предварительным данным, ребенок находился один в автомобиле ВАЗ-21099 и повернул ключ замка зажигания. После этого стоявшая на крутом берегу машина съехала в воду.

Прибывшим по вызову очевидцев спасателям оставалось только извлечь тело мальчика из салона затопленного авто.

Как пояснил старший помощник руководителя республиканского управления СК РФ Андрей Шептицкий, глубина Волги у места трагедии составляет более двух метров. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.