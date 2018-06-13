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13.06.2018 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане ребенок погиб в салоне съехавшего в реку автомобиля

Текст: Сергей Кирсанов

Следователи в Татарстане начали проверку по факту гибели пятилетнего мальчика, который утонул в салоне съехавшей в реку автомашины.

В Забайкалье семья с ребенком погибла, отправившись за продуктами

Трагедия произошла днем 12 июня у полуострова Щурячий недалеко от Казани. По предварительным данным, ребенок находился один в автомобиле ВАЗ-21099 и повернул ключ замка зажигания. После этого стоявшая на крутом берегу машина съехала в воду.

Прибывшим по вызову очевидцев спасателям оставалось только извлечь тело мальчика из салона затопленного авто.

Как пояснил старший помощник руководителя республиканского управления СК РФ Андрей Шептицкий, глубина Волги у места трагедии составляет более двух метров. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

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