На Алтае спасли попавших в горячее масло лебедей

Несколько дней на Алтае спасали попавших в беду лебедей-кликунов. Птицы угодили в водоем, куда долгое время сбрасывались отходы завода по производству подсолнечного масла. Вчера волонтеры и экологи потребовали от природоохранной прокуратуры и местного Минприроды принять меры в отношении опасного не только для птиц озера.

Первыми стаю лебедей заметили отдыхающие около одного из озер Павловского района. На следующее утро на трассу около села Черемное вышли несколько полуживых птиц, перемазанных черной маслянистой жидкостью. Их отловили работавшие поблизости механизаторы - лебеди не могли взлететь, на них уже начали нападать деревенские охотники. Девять бедолаг срочно повезли в Барнаул в ветклинику "Добрый доктор". На помощь ветеринарам пришли волонтеры из движения "Ангелы на обочине".

- Мы испытали настоящий шок, увидев "УАЗик", полный перемазанными лебедями в мешках. Подобной работой, да еще в таком объеме, ранее не приходилось заниматься никому. Начали отпаивать бедняг энтеросорбентом. Прямо на улице перед клиникой организовали "помывочную". Просили помощи у прохожих, обращались к жителям близлежащих домов. Просили тазы, тряпки, перчатки, свободные руки. Люди бросали свои дела и откликались, помогали, - рассказывает Ольга Хопкова, одна из активисток движения.

Параллельно с отмывкой лебедей продолжились поиски их сородичей. Вечером на маленькой речушке у поселка Лесной поймали еще одного лебедя, за которым долго гонялись по воде. Ночью позвонили жители поселка Новые зори, сообщил, что везут еще одного. Наутро в полях нашли третьего лебедя, за которым тоже пришлось побегать. Вскоре волонтеры обнаружили и источник опасности.

- Это фильтрационное поле, в которое сливают отходы при производстве подсолнечного масла. Место жуткое, не огороженное, шагнув по траве, можно самим запросто угодить в эту ловушку. Не представляю, каким чудом лебедям удалось из нее выбраться. Рядом подготовлена новая яма, - говорит Хопкова.

Картину происшедшего восстановил известный барнаульский биолог и фотограф Алексей Эбель, принимавший участие в спасательной операции:

- Надо водоемом стоит устойчивый запах жареных семечек. Именно так пахнут лебеди, "искупавшиеся" в нем. Хорошо видны 16 дорожек, по которым птицы выбирались из водоема (то есть четыре лебедя пропали). Последние дни стояла очень жаркая погода, масло было горячим и совсем жидким, перо на птицах сразу им пропиталось. Скорее всего, птицы при посадке почуяли неладное: у них ожоги на лапках. Выбирались из этой жижи, помогая себе крыльями, поэтому измазались полностью. После "масляной ванны" перья слиплись, терморегуляции никакой, а отстойник находится среди поля, где только начинает всходить горох. У многих птиц термические или химические ожоги лап, сгибов крыла и других участков кожи. У одной птицы ожог дыхательных путей, у другой паралич хвостового отдела. Один лебедь, увы, не выжил.

Сейчас птицы находятся в вольере у спасавшего их ветврача Артема Кучера. После интенсивной отмывки и курса восстановительной терапии чувствуют они себя получше, чистятся, обживаются и даже шипят на домашнюю живность. Но спасатели не спешат возвращать птиц в дикую природу.

- Придется держать их в неволе до конца летней линьки, поскольку перо полностью не восстановить, полноценно летать они не смогут. Выпускать будем после линьки. Сейчас самое важное - откормить ослабленных птиц. Поэтому по соцсетям брошен клич помочь с кормом - зерном и корнеплодами, - пояснил Эбель.

Жители Павловского района утверждают, что производственные отходы в водоем регулярно сбрасывает местный завод. В свою очередь, руководство завода кивает на сельчан - мол, они тоже не чураются сливать в озерцо что ни попадя.