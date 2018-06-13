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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наболело

Осужденного с тяжелым недугом наказали за то, что лежит
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Осужденный Алексей Богданов наказан за то, что находился в спальне в неположенное время. Казалось бы, рядовой случай. Однако на самом деле - демонстрация опасного для человеческой жизни абсурда. Потому что не лежать Богданов не может - он тяжело болен, перенес операцию на позвоночнике.

В феврале нынешнего года "РГ" ("В грамоте ли дело?", N 7500) уже писала о странностях тюремной медицины. Поставив Богданову диагноз "полинейропатия" (он указан в постановлении правительства РФ как препятствующий отбыванию наказания), медики все же решили, что Алексей, который почти не в состоянии передвигаться, может и должен находиться в колонии. Почему? На запрос "РГ" в региональном ГУФСИН ответили так: мол, в постановлении правительства указана "полинеВропатия". А у Богданова-то "полинеЙропатия", ее в списке болезней нет. Такой ответ удивил безмерно: ведь это всего лишь два варианта написания одного слова. Тем не менее медики заявили, одного диагноза для освобождения мало. В постановлении правительства, которое нельзя скорректировать ведомственными инструкциями, значится одно слово "полиневропатия", без указания стадии и последствий, но в Сибири тюремные врачи этому не верят. Им нужны осложнения, и хотя Богданов страшно мучается от боли и сейчас ему делают 4 укола в день, чтобы хоть как-то облегчить состояние, для освобождения этого недостаточно.

Срок заключения осужденным может быть сокращен и заменен работами

Чтобы оценить действия медиков, суд назначил экспертизу в Омске. Для объективности. Она длится до сих пор. С момента появления заключения медкомиссии прошло полгода. На днях, как гром с ясного неба, суд назначил Богданову новое обследование. Все в том же ЛИУ-10, где видят разницу между "полинейропатией" и "полиневропатией".

Алексей Богданов пытается выйти из колонии условно-досрочно. Он уже отсидел (вернее, отлежал) больше половины срока, а для УДО достаточно одной трети. Однажды ему уже отказали в досрочном выходе на свободу - суд решил, что он не встал на путь исправления, так как не трудоустроился в колонии (лежачий больной, не покидающий медсанчасти!) и не участвует в культурных мероприятиях. Это решение Куйбышевского районного суда отменила вышестоящая инстанция, отметив, что районный суд не вник в ситуацию. Дело направили на новое рассмотрение. Но и этот суд пришлось перенести, и в день заседания выяснилось: представитель ИК-12 кардинально поменял мнение о Богданове. Несколько месяцев назад он не просто поддерживал его ходатайство, а рекомендовал его освободить. А сейчас все наоборот - возражает. Потом Богданову вкатили выговор за то, что вернулся в медсанчасть с ЛФК не в бушлате, а в трениках и футболке. Ну и, конечно же, не работает, не участвует в самодеятельности...

Суд решил, что Богданов не встал на путь исправления, так как не работает. А он лежачий больной
Фото: Сергей Савостьянов
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Суд вынес постановление: выпустить условно-досрочно. Но протест подал прокурор, настаивающий (вопреки позиции областной прокуратуры, озвученной в Новосибирском областном суде) - Богданов должен сидеть. Ведь у него два непогашенных взыскания! И он не работает, и даже якобы не поддерживает связи с женой, хотя в ИК-12 он трижды просил, чтобы ему позволили позвонить жене по таксофону, и его просьбы удовлетворяли.

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