В День России Александр Усс вручил паспорта лучшим школьникам края

12 июня лучшие учащиеся общеобразовательных заведений Красноярского края получили паспорта граждан Российской Федерации.

Главный документ школьникам вручили временно исполняющий обязанности Губернатора края Александр Усс и начальник ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Молодые люди, приглашенные для участия в мероприятии, к четырнадцати годам достигли значительных успехов в учебе, отличаются активной жизненной позицией, являются участниками фестивалей различного уровня, победителями и призерами районных, краевых олимпиад, спортивных соревнований. В этом году среди них есть призеры Всероссийского конкурса "Мы - граждане России!", организованного Российским движением школьников.

Глава региона поздравил учащихся, пожелал удачи им, их родным и педагогам, а также отметил важность получения первого паспорта в день основного государственного праздника.

"Вам довелось родиться в России - стране, которая играет особую геополитическую роль в мире. Более того, вам довелось родиться в Красноярском крае, который является стержневым, определяющим регионом с точки зрения территории, огромных природных ресурсов, индустриального потенциала, возможностей для учебы и работы. Кроме того, здесь еще есть множество задач, которые стоят, в том числе, и перед вами. Совсем скоро вы окончите школу, будете определять, где вам учиться, жить и работать, но я уверен, что вы всегда будете неразрывно связаны со своей малой родиной", - сказал Александр Усс. Добавим, традиции вручать лучшим учащимся паспорта в торжественной обстановке почти десять лет. В 2017 году паспорта получили около 40 учащихся из разных районов и городов края. В этом году их порядка 50 человек.