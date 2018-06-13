В Иркутской области ребенка завалило на песчаном карьере

В селе Чуна Иркутской области 12-летний мальчик погиб, играя на песчаном карьере. Его завалило при обвале грунта.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета региона, в гибели ребенка могут обвинить собственников карьера, которые сейчас устанавливаются.

"Ребенок без разрешения взрослых, направился на песчаный карьер. Играя там, он выкопал яму, после чего произошел обвал грунта и мальчика засыпало землей. Это видел другой ребенок, который тут же позвал помощь взрослых. Сейчас принимаются меры к установлению собственника карьера и лиц, отвечающих за его использование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в пресс-службе.