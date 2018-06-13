В Красноярске прошел фестиваль "День России. Содружество на Енисее"

12 июня в Красноярске прошел межнациональный фестиваль "День России. Содружество на Енисее", по традиции приуроченный к главному государственному празднику.

Каждый год право проведения фестиваля поочередно переходит от одного национального сообщества к другому. В 2016 году главными организаторами стали красноярские татары, в 2017 году гостей принимал национальный чувашский праздник "Акатуй". А в этом году перешла к красноярским армянам.

На открытых площадках фестиваля на острове Татышев были представлены национальные подворья, интерактивная площадка "Музыкальный велосипед", масштабное пространство "Знакомьтесь: Армения" с несколькими тематическими фотозонами, проводились межнациональные мастер-классы по традиционным ремеслам, работали многочисленные спортивные и детские локации.

В "Автобусе дружбы" каждый имел возможность примерить понравившиеся национальные костюмы народов Красноярья и получить моментальное фото.

"Я хочу поздравить вас с тройным событием - Днем России, главным государственным праздником нашей страны, с Днем рождения города Красноярска и, конечно, с открытием фестиваля, который подчеркивает особенности разных национальностей, делая нас ближе друг к другу. Хочу поблагодарить вас за солидарность, за то, что именно вы сделали наш край общим домом. Уверен, что именно так, плечом к плечу, мы будем преодолевать все трудности, которые иногда встречаются на нашем пути", - заявил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.