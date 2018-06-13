В Кузбассе мальчик упал с моста после удара током

В городе Мыски на юге Кузбасса продолжаются поиски 11-летнего мальчика, который упал в реку с моста, получив удар током.

Информация о произошедшем поступила в полицию 10 июня около восьми часов вечера по местному времени. Знакомый мальчика видел, как тот поднялся на железнодорожный мост через реку Мрас-Су и взялся за провод высоковольтной контактной линии. Ребенка ударило током, он упал на рельсы, а затем - в реку. Следственные органы возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Поиски были начаты незамедлительно, однако ребенка до сих пор не обнаружили, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - На месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и волонтеры. Реку осматривают водолазы. В Мыски выехала группа следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается.