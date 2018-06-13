В Омске из горящего супермаркета эвакуировали посетителей

МЧС ликвидирует пожар в омском супермаркете на улице 24-я Северная. По предварительным данным, из опасной зоны эвакуировали семь человек. Тушить возгорание выехали полтора десятка единиц пожарной техники: сложность в том, что торговая точка является пристройкой многоэтажки.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного диспетчера в 12 часов 11 минут, - сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС России по Омской области. - В связи с тем, что магазин находится в пристройке к многоквартирному дому, сюда направили усиленную группу: 65 спасателей и 16 единиц техники. Важно не допустить перехода огня на жилой дом.

Сейчас пожарные расчеты тушат горящую крышу торгового павильона. Возможно, спасателям поможет и начавшийся в городе дождь.

Причины пожара экспертам еще предстоит установить.