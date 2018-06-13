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13.06.2018 13:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири научились следить за развитием мозга плода в утробе матери

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Найден способ, позволяющий проследить за развитием мозга плода в утробе матери. Это совместная разработка ученых Международного томографического центра (МТЦ) Сибирского отделения РАН, Томского государственного университета и Университета Вашингтона (США).
Фото: depositphotos.com
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Как сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири", благодаря новому методу макромолекулярной протонной фракции (МПФ) можно определить степень миелинизации головного мозга плода на самых начальных этапах, а значит, своевременно выявить отклонения или задержки созревания, которые лежат в основе различных врожденных заболеваний.

По словам ученых, неправильное формирование миелина может вызывать различные функциональные отклонения. На МРТ или нейросонографии это проследить невозможно. Руководитель исследования, профессор Университета Вашингтона и ТГУ Василий Ярных предполагает, что аномалии миелинизации во внутриутробном периоде могут стать причиной некоторых психических заболеваний, например, аутизма и шизофрении.

Метод профессора Ярных основан на анализе содержания макромолекулярных протонов с помощью комбинации различных импульсных последовательностей и последующей математической реконструкцией количественных изображений.

- Основная идея нашего метода - специальная математическая обработка изображений. Алгоритм позволяет видеть сигналы, которые происходят от клеточных мембран, - говорит Василий Ярных.

Ученый отмечает, что технологический прорыв заключается в реконструкции карты МПФ с использованием исходных данных, которые могут быть получены практически на любом клиническом томографе.

Фото: Юлия Майорова
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- У нас появился новый инструмент, который может давать информацию о том, насколько своевременно идет созревание мозга. Пока мы работаем с плодами, потому что у нас есть уникальная в России возможность собирать подобную информацию. В будущем мы планируем подключить еще исследование развития мозга в детском возрасте, чтобы получить полную картину пре- и постнатального процесса миелинизации, - говорит заведующая отделением медицинской диагностики МТЦ, старший научный сотрудник доктор медицинских наук Александра Коростышевская.

Совместные исследования ученых МТЦ, ТГУ и Университета Вашингтона выполняются при поддержке ФАНО, Российского научного фонда, Министерства образования и науки РФ.

Справка "РГ"

Миелин - это многослойные клеточные мебраны, окружающие нервные отростки (аксоны). Миелин обеспечивает проводимость нервных импульсов, защищает нервные волокна от всевозможных повреждений и является одной из основных составляющих вещества мозга. Процесс формирования миелина для некоторых его зон начинается примерно с 18-20 недели развития плода и продолжается приблизительно до 10 лет.

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