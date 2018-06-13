На Ставрополье в загоревшихся после ДТП авто погибли люди

В Ставропольском крае в результате столкновения двух автомобилей погибли люди. По рассказам очевидцев, после столкновения машины загорелись.

В Сети появилось видео страшной аварии, которая произошла на автомобильной дороге между Курсавкой и Георгиевском. На кадрах видно, как дымится обгоревшая груда металла, а на фоне горит поле. Судя по записи, легковая машина на большой скорости влетела в грузовик, перевозивший какую-то жидкость, разорвав его на две части.

Количество жертв пока точно не известно. Предположительно погибли двое или трое человек. В краевом управлении ГИБДД пока не сообщают деталей происшествия. В МЧС подтвердили факт ДТП, однако, также не рассказали подробностей.