В Дагестане суд арестовал экс-директора Избербашского радиозавода

Городской суд Избербаша заключил под домашний арест бывшего генерального директора городского радиозавода имени Плешакова.

Как сообщили "РГ" представители суда, заседание состоялось в рамках расследуемого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемый был директором завода в 2013-2014 годах. Как выяснили следователи, в этот период нецелевым образом были израсходованы 90 миллионов рублей, которые предназначались для изготовления продукции в рамках контракта с Минобороны РФ. Тем временем завод не мог расплатиться по контрактам, образовались долги по зарплате.

В октябре 2017 года на Избербашском радиозаводе была введена процедура банкротства. Работники предприятия не получают зарплату с февраля 2016 года.

Как сообщили "РГ" в дирекции завода, на 1 мая 2018 года задолженность по зарплате составила 62 миллиона рублей, по налогам - 100 миллионов. Всего радиозавод задолжал около 260 миллионов рублей.