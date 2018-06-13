К извечной проблеме родителей "куда бы деть детей на летние каникулы?" этим летом добавилась еще одна - как их довезти. Правда, теперь это головная боль чиновников и перевозчиков. За последние полгода контроль соблюдения правил перевозки несовершеннолетних усилился, что привело к неизбежным последствиям.

Каникулы добавили проблем и детям: оказывается, добраться до оздоровительного лагеря - то еще приключение. Так, в конце мая из семи автобусов с тремястами детьми, ехавшими в лагерь "Факел +", госавтоинспекция пропустила только два. Остальные оказались "ненормативными", - то есть в сопроводительных документах значились одни марки машин, а по факту ехали другие.

- За несколько минут до отправления сотрудники ДПС Выборгского района запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы. В итоге ожидание затянулось на несколько часов - все это время дети находились в транспорте, - отметили в пресс-службе аппарата детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой. - Оперативно решить проблему не получилось - к процессу подключился комитет по образованию. Было решено вывозить группу школьников частями на "одобренном" транспорте: сначала самых младших, затем остальных.

И хотя организаторы поездки заявили, что никто из детей не остался голодным, ситуацией после жалобы комитета по образованию заинтересовались городские прокуроры. Правда, их компетенции хватило лишь на то, чтобы "поставить вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц компании "Интербас". Представители перевозчика предпочли воздержаться от комментариев.

Еще одна история произошла с одним из крупнейших перевозчиков Северной столицы - компанией "Пассажиравтотранс". В данном случае о детях и вовсе позабыли. Автобусы к дому 42 по Богатырскому проспекту должны были подать первого июня к половине десятого утра. Но их там не оказалось.

- Поскольку были нарушены условия договора и ненадлежащим образом исполнены служебные обязанности со стороны должностных лиц СПб ГУП "Пассажиравтотранс", руководитель организации в ходе служебной проверки самостоятельно применил к виновным работникам меры дисциплинарного характера, - отмечают в городской прокуратуре. - Одно из ответственных должностных лиц компании-перевозчика освобождено от занимаемой должности.

В самой компании "РГ" заверили, что в данном случае речь идет о досадной оплошности, вызванной "человеческим фактором", а не о системном сбое.

- Спрос на организацию детских перевозок увеличивается. В летний период "Пассажиравтотранс" планирует перевезти 42 тысячи детей. Кроме того, в течение года наши автобусы обслуживают культурные и спортивные мероприятия, - отметила представитель ГУП Татьяна Клепикова. - При этом требования к безопасности постоянно ужесточаются. Из последних изменений отметим необходимость оборудования транспортных средств проблесковым маячком и, конечно, требование к возрасту подвижного состава. Для его выполнения в 2017 году комитетом по транспорту были закуплены 20 новых автобусов туристического класса для специализированной колонны.

Действительно, с 1 июля на российских дорогах будет запрещено использовать для перевозки детей автобусы категории М2 (до пяти тонн массы) старше 10 лет, а в октябре это правило распространится и на категорию М3 (свыше пяти тонн).