Президент Азербайджана присвоил почетные звания четырем петербуржцам

Впервые в истории почетные звания "заслуженный артист Азербайджанской Республики" были присвоены сразу четырем жителям Санкт-Петербурга, ведущим свою творческую деятельность за пределами родной страны.

Это распоряжение президент Ильхам Алиев подписал 27 мая, в канун национального праздника День республики. Звания удостоены Регина Рустамова, меццо-сопрано, солистка Мариинского театра, Тимур Аскеров, премьер балетной труппы Мариинского театра, Гасан Багиров, гитарист, солист Санкт-Петербургской джазовой филармонии, Эльнара Мамедова, солистка Академии музыки Елены Образцовой.

У каждого из артистов - свой творческий путь, своя биография. Например, Гасан Багиров - коренной ленинградец, он родился здесь в 1967 году, учился в хоровом училище при Санкт-Петербургской хоровой капелле и в училище имени Мусоргского. Багиров успел поработать в рок-театре "Секрет", стать призером многих международных конкурсов. Он давно и тесно сотрудничает с Давидом Голощекиным, джазовым мультиинструменталистом и композитором, и сейчас является одним из ведущих джазовых музыкантов Санкт-Петербурга, непревзойденным исполнителем босса-новы и оригинальных композиций в стиле Джо Пасса.

А вот Регина Рустамова, хотя и поет уже более 12 лет на сцене прославленного Мариинского театра, является гражданкой Азербайджана. Семь лет танцует в балете Санкт-Петербурга и Тимур Аскеров, в прошлом - выпускник Бакинского хореографического училища, в Баку начинала свою творческую биографию и Эльнара Мамедова.

Тимур Аскеров, премьер балетной труппы Мариинского театра. Фото: Архив Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге

Но объединяет их одно - любовь и благодарность к стране, откуда вышли они или их предки, готовность активно участвовать в культурной жизни и России, и Азербайджана.

Вот и сейчас дозвониться до Эльнары Мамедовой мы не смогли - она гастролирует в Баку. В октябре на международный джазовый фестиваль отправится в Баку и Гасан Багиров.

- Я горд и польщен, - говорит Гасан Багиров. - Конечно, хочется сказать слова благодарности прежде всего президенту Азербайджана и всему азербайджанскому народу. Да, я рожден в Санкт-Петербурге, являюсь гражданином России, но тем приятнее, что историческая родина не забывает своих соотечественников.

А Регина Рустамова отмечает:

- Мне важно, что сейчас этот почетный титул будет значиться во всех программках тех спектаклей, где я пою.

Любимая партия для нее - Кармен, именно с "Кармен" начиналось творческое восхождение Регины к высотам оперного искусства.

- Присвоение звания заслуженной артистки Азербайджана - большая честь для меня, - подчеркивает Регина. - И конечно, это станет важным стимулом для дальнейшей работы, для роста и совершенствования, для движения вперед.

Об ответственности, которая всегда сопутствует высоким наградам, говорил и Тимур Аскеров. Про его танец журнал "Балет" писал: "Танцовщик обладает легким, парящим прыжком, упруго-мягким вращением, чеканной фразировкой сложных пассажей, выразительным жестом. Его мужественному танцу свойственны артистизм и тонкость нюансов. Ко всему, что немаловажно, он красив". А сам Тимур говорит, что не может выбрать любимые партии: он предпочитает драматические сюжеты, где можно проявить характер персонажа, но любит все свои роли.

Особое место в репертуаре Аскерова занимают балеты с восточным колоритом - "Легенда о любви", "Шурале", "Тропою грез".

Сейчас он танцует в балете Джорджа Баланчина "Драгоценности". Тимуру Аскерову вместе с его женой Кристиной Шапран доверили исполнять завершающую часть трилогии - "Бриллианты". Кажется, одно это название характеризует талант молодого танцовщика.

Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Гасымов говорит:

- Приоритетным направлением своей деятельности считаю выявление наших талантливых соотечественников, работающих в сфере культуры. Эту позицию поддерживает и посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы.

Тот факт, что президент нашей страны Ильхам Алиев отметил почетными званиями "заслуженный артист Азербайджанской Республики" сразу четверых жителей Санкт-Петербурга - случай уникальный, беспрецедентный. Говоря об этом факте, не могу не отметить большой вклад фонда Гейдара Алиева и личное внимание президента к тем соотечественникам, что прославляют искусство азербайджанцев за пределами своей страны. Стоит отметить, что распоряжение было подписано в воскресенье, накануне Дня республики. Сам этот факт, на мой взгляд, говорит о том, какое большое значение придает наш президент культурным связям между нашими двумя странами, развитию высокого искусства, одной из мировых столиц которого всегда был и остается Санкт-Петербург.

По словам генерального консула, в Санкт-Петербурге сегодня проживает порядка 400 тысяч азербайджанцев, занятых в разных сферах жизни: предпринимательстве и науке, образовании и строительстве. Но сфера высокого искусства - такого как музыка, опера, балет - является важнейшей областью и человеческих, и межгосударственных отношений. Ведь именно эта сфера соединяет людей без языкового барьера, именно здесь имеют значение только лучшие свойства человеческой личности: талант, самоотдача, взаимопонимание со слушателями и зрителями.

В этом направлении работа обязательно будет продолжена.