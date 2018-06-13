В Петербург из Китая прибыли 300 автобусов для болельщиков ЧМ-2018

Из Китая в Петербург прибыли 300 пассажирских автобусов для обслуживания болельщиков ЧМ-2018. Сегодня все они переданы местным транспортным компаниям, которые будут осуществлять перевозки, передает корреспондент "РГ".

Автобусы оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС", как того требуют правила безопасности, установленные УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области на время проведения чемпионата, а также климат-контроль. Ранее, по информации сайта госзакупок, Петербург выделил 38 миллионов рублей на пассажирские перевозки в рамках чемпионата мира по футболу. Также был проведен конкурс на предоставление 164 комфортабельных транспортных средств.

Напомним, что сегодня же в 23.30 в аэропорту Пулково приземлится первый чартер с болельщиками, прибывающими из Ирана. Всего, согласно данным минтранса, в рамках ЧМ-2018 по маршрутам, включающим принимающие города чемпионата, ожидается перевозка 6,5 миллиона пассажиров.