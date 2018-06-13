Российскую национальную библиотеку эвакуировали из-за звонка о бомбе

В Петербурге посетителей и персонал главного здания Российской национальной библиотеки на площади Островского срочно эвакуировали. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной столицы, поводом к эвакуации послужил анонимный звонок о бомбе.

Людей вывели из здания РНБ около одиннадцати утра. В настоящее время на месте работают сотрудники ОМОН и полиции. Тротуары вокруг здания обнесли ограждением. О сроках окончания проверки не сообщается.

Связаться с представителями Российской национальной библиотеки "РГ" не удалось. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти инцидент пока не комментируют.

В фондах РНБ хранится около 38 миллионов экземпляров произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях. Ежегодно библиотеку посещает более миллиона читателей, которым выдается свыше семи миллионов экземпляров единиц хранения.