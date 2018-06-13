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13.06.2018 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге таксист вынудил мексиканку заплатить 6000 рублей

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга разыскивает таксиста, который заставил туристку из Мексики заплатить 6000 рублей за поездку длиной в несколько кварталов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

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Заявление о такой непомерной плате за поездку по Невскому проспекту - от Дворцовой площади до улицы Рубинштейна - поступило в полицию сегодня.

По предварительной информации, водитель довез туристку до указанного ею адреса - Невский проспект, 45 - и запросил за поездку 7000 рублей. Когда женщина отказалась платить, он запер двери машины и не выпускал ее, пока она не отдала ему 6000 рублей.

В правоохранительных органах уже установили личность владельца автомобиля - это житель Гатчины. Сейчас полицейские разыскивают вымогателя.

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