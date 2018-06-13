В полиции Коми решили отпугивать медведей сиренами

В Печорском районе Республики Коми полиция вынуждена патрулировать улицы, чтобы выгонять забредших из леса медведей, сообщает официальный сайт республиканского МВД.

Из-за затянувшейся зимы и холодной весны после продолжительной спячки животные нередко тянутся к жилым домам в поисках еды. Несколько медведей были замечены в поселке Восточный, а также в разных местах города Печоры, отмечает пресс-служба ведомства.

В начале июня жители Восточного сообщили в полицию, что зверь забрел на детскую площадку. Правоохранители на патрульной машине с включенной сиреной отогнали медведя в лес. А 11 июня они таким же способом выпроводили дикого зверя, который пришел в центр Печор.

- Места возможного появления диких животных ежедневно патрулируют несколько нарядов полиции, - подчеркивают сотрудники пресс-службы. - Для этого специально скорректированы маршруты сотрудников патрульно-постовой службы.

Администрация Печорского района составила специальную памятку для жителей, где сказано, что людям не следует прикармливать диких животных или оставлять еду в местах, где их увидели. В случае встречи с медведем не стоит приближаться к нему или фотографировать. Не надо стоять на пути у животного, делать резких движений и каким-либо образом провоцировать агрессию. По возможности нужно сразу сообщить в полицию.