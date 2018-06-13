Электроснабжение Крыма частично восстановлено

Электроснабжение Крымского полуострова было восстановлено сегодня в 16 часов 30 минут, передают корреспонденты "РГ".

Полуостров был обесточен полтора часа. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, причиной стало отключение автоматики на таманском берегу.

- На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света, - написал Аксенов на своей страничке в Facebook.

В пресс-службе Минэнерго РФ корреспонденту "РГ" сообщили, что в 15.03 на подстанции "Тамань" напряжением 500 киловольт отключились два автотрансформатора.

- В настоящее время аварийный участок выведен из работы, - сообщили в Минэнерго. - Поставлен под напряжение автотрансформатор №1, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 киловольт Крымского энергомоста.

В министерстве отметили, что происходит постепенный набор нагрузки в системе. По информации ГУП РК "Крымэнерго", полуостров был полностью обесточен в 15:04. Диспетчерским центрам была дана команда включить все резервные источники электроснабжения.

- Восстановление энергоснабжения потребителей стартовало с 15:55, - сообщили в энергокомпании. - В 16:30 частично подано напряжение в населенные пункты Керченско-Феодосийского региона, Симферополя, Севастополя, Южного берега Крыма, запитано около половины потребителей полуострова. В ближайшее время электроснабжение Крыма будет полностью восстановлено.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Крымского моста, отключение электроэнергии никак не повлияло на работу недавно открытого моста.