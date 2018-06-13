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13.06.2018 15:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Году детского спорта в Ростовской области посвятили арт-самолет

Текст: Николай Грищенко
В аэропорту Платов приземлился фирменный самолет "Ростов-на-Дону", который был окрашен в уникальную "ливрею" в честь российского и донского спорта. Ведь в нынешнем году на донской земле в рамках года детского спорта пройдет более 10 тысяч различных мероприятий.
Фото: Пресс-служба министерства спорта Ростовской области Фото: Пресс-служба министерства спорта Ростовской области
Фото: Пресс-служба министерства спорта Ростовской области

Особенностью аэробуса являются стилизованные образы и атрибутика, представляющие четыре вида спорта - футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание.

- Ростовская область по праву считается территорией спорта. Я рад быть частью тех перемен, которые вновь и вновь преображают наш город. Сегодня я рад приветствовать экипаж обновленного судна авиакомпании "Россия", который подарил нашим атлетам самое важное - поддержку и вдохновение. Это особенно важно в Год детского спорта и накануне главного футбольного события года - чемпионата мира по футболу, - рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

 

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Ростов накроют бесплатным интернетом к ЧМ-2018

Некоторые из запланированных мероприятий уже состоялись: международный юношеский турнир по греко-римской борьбе на приз братьев Самургашевых, всероссийские регаты по гребному и парусному спорту, первенство ЮФО по боксу, первенство России по современному пятиборью, вольной борьбе. Однако впереди еще много различных соревнований, в том числе и спартакиады среди детей и молодежи.

Особый импульс донской спорт получит от игр ЧМ-2018. Уже, кстати, утверждены основные направления развития детско-юношеского футбола в регионе. В течение всего года будут проводиться зональные и финальные турниры по футболу, тренировочные мероприятия, смотры-конкурсы и семинары. Также предполагается участие сборных детско-юношеских команд области во всероссийских соревнованиях. На эти цели из бюджета области будет выделено почти 6,5 миллиона рублей.

- С дворовых спортплощадок, с искреннего интереса к активному и здоровому образу жизни порою начинается путь к спорту высших достижений. Спорт - главная альтернатива всем пагубным привычкам, залог здоровья наших детей, будущее нации, - убежден глава региона Василий Голубев.

Напомним, в прошлом году в соревнованиях среди сельских команд "Колосок" на Кубок губернатора Ростовской области и "Кожаный мяч" приняли участие команды из всех городов и районов региона - всего более 21 тысячи юных спортсменов. В финальном этапе соревновались свыше двух тысяч юных футболистов из 179 команд.

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