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13.06.2018 19:30
Рубрика: Спорт

Кот Мостик отправился на чемпионат мира по футболу

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Талисман Крымского моста - кот Мостик поедет в отпуск на чемпионат мира по футболу.

Сообщение об этом появилось сегодня его на страничке в Facebook.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Николай Валуев проехал по Крымскому мосту с котом

- Еду в отпуск! На ЧМ-2018! Вот так сюрприз! Держитесь, мировые фанаты, главный кот страны едет, - сказано в сообщении.

На вопросы пользователей, какой город посетит усатый строитель, поступил уклончивый ответ:

- Маршрут пока продумываю.

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