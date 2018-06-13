Кот Мостик отправился на чемпионат мира по футболу
Талисман Крымского моста - кот Мостик поедет в отпуск на чемпионат мира по футболу.
Сообщение об этом появилось сегодня его на страничке в Facebook.
- Еду в отпуск! На ЧМ-2018! Вот так сюрприз! Держитесь, мировые фанаты, главный кот страны едет, - сказано в сообщении.
На вопросы пользователей, какой город посетит усатый строитель, поступил уклончивый ответ:
- Маршрут пока продумываю.
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