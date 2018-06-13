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13.06.2018 18:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Дону открылся уникальный Центр диагностики болезней животных

Текст: Сергей Терентьев
В Ростове-на-Дону открылся новый современный корпус Испытательного центра ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора". Центр в первую очередь ориентирован на диагностику и профилактику африканской чумы свиней (АЧС) и других особо опасных болезней животных, в числе таких как сибирская язва, лихорадка Западного Нила или бруцеллез. По уровню биологической защиты и технического оснащения он будет одним из лучших в стране, говорят эксперты.

Испытательный центр на Дону существовал и ранее, но сейчас благодаря установленному внутри лаборатории модулю высокой биологической защиты специалисты получат возможность диагностики самых опасных заболеваний, поясняет глава территориального управления Россельхознадзора Антон Кармазин. А еще в лаборатории займутся мониторингом пищевых продуктов, обеспечивая продовольственную безопасность юга России, и целым рядом других смежных направлений.

Внутри Центр скорее похож на фантастическую лабораторию будущего. На площади четыре тысячи квадратных метров разместились два здания в несколько этажей, причем часть лабораторий спрятана под землей на "нулевом" этаже. Доступ туда имеют только люди, прошедшие специальную подготовку и имеющие необходимые ключи доступа. Да и на входе в здания - строжайший контроль. Без спецодежды и защиты обуви вы не сможете попасть ни в одну лабораторию.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Между собой лаборатории (они скорее похожи на автономные отсеки) соединяются дверями с высоким уровнем герметичности и защиты. Каждый этаж также считается автономным, он может быть загерметизирован и обеззаражен в случае любой непредвиденной ситуации. Впрочем, все схема работы Центра выстроена так, чтобы минимизировать риск "человеческого фактора". Безопасность здесь на первом месте.

- Ростовская область - это регион-лидер в сельском хозяйстве. Мы всегда занимаем первые места в стране по производству пшеницы и другой растениеводческой продукции. При этом в Стратегии-2030 заложено активное развитие и других отраслей. В частности, мясного и молочного животноводства. Появление такой лаборатории, безусловно, решает очень многие проблемные вопросы, связанные с мониторингом и выявлением болезней животных. Ростовская область получила еще одно уникальное преимущество, - отметил на церемонии открытия Центра первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Как сообщил Антон Кармазин, лаборатория будет проводить контроль эпизоотической ситуации на территории Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, а также Калмыкии. При этом, как отмечают эксперты, она станет форпостом биологической безопасности на юге России.

Кстати

Диагностировать заболевания специалисты смогут не только классическими методами, но и самыми прогрессивными, например, методом полимеразной цепной реакции или иммуноферментными методами. Причем не только не только у свиней, но и у остальных сельхозживотных, включая птиц, рыб и пчел. Важно то, что специалисты здесь смогут различать и инфекции, представляющие опасность для человека.

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