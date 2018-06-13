В Крыму без электроэнергии остались два города

В среду часть Симферополя и Севастополя остались без света. Предварительной причиной отключения электричества называют аварию на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае.

Как сообщают корреспонденты "РГ", нет электроэнергии как в торговых центрах, так и в частных домах. Остановился и электротранспорт, не функционируют светофоры.

- По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове, - сообщил источник в экстренных службах корреспонденту ТАСС. - В настоящее время подключаются резервные источники питания.

В свою очередь, "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, что им ничего не известно об энергоаварии на Тамани. А в "Кубаньэнерго" заявили, что сбоев в электросистеме на территории Краснодарского края не происходило.