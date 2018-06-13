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13.06.2018 21:35
Проект: В регионах

Чертов аттракцион

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя №7591 (128)
Удивительные события происходят вокруг появившегося всего месяц назад колеса обозрения в Центральном парке имени Ленина Новороссийска. А в последние дни оно действительно превратилось в "чертово колесо": прокуратура города провела проверку законности строительства аттракциона и выяснило, что он был возведен... самовольно.
Аттракцион в парке Новороссийска оказался фактически самостроем. Фото: novorossportal.ru Аттракцион в парке Новороссийска оказался фактически самостроем. Фото: novorossportal.ru
Аттракцион в парке Новороссийска оказался фактически самостроем. Фото: novorossportal.ru

Новый объект в первомайские праздники "открыл двери" для посетителей. Карусель с двадцатью закрытыми прозрачными кабинками установил индивидуальный предприниматель Андрей Медведев. В парке имени Ленина все аттракционы размещены фирмой "Сказка-Град", чьим учредителем он является.

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Правда, радость длилась недолго. Посетители сразу пожаловались на недочеты нового развлечения: например, кое-где в кабинах отсутствовали стекла. А самый неприятный инцидент произошел 9 мая. Из-за скачка напряжения в сети сбился режим работы механизмов: скорость вращения колеса увеличилась. Внештатная ситуация привлекла внимание правоохранительных органов. По результатам проверки были выявлены нарушения техники безопасности. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в пассажирских кабинах отсутствовали ремни безопасности, секции ограждения аттракциона не закреплены. Не было сертификата соответствия на аттракцион, а главное - установлен он без соответствующей документации.

- У меня есть соглашение об аренде с МАУ "Парки Новороссийска", у которого парк находится в бессрочном пользовании, и передала его два года назад администрация города, - Андрей Медведев показывает документы. - Все наши предприниматели работают на такой основе.

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- Но собственником территории является муниципалитет, ведь парк - земли общего пользования, поэтому, на мой взгляд, подобные сделки без согласования с городом незаконны, - комментирует ситуацию член Краснодарской краевой коллегии адвокатов Алексей Сазонов.

Сейчас колесо обозрения прекратило свою работу до судебного решения.

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